巨人の新人１１選手が７日、川崎市内のジャイアンツ寮に入寮した。ドラフト２位の田和廉投手（２２）＝早大＝は人気コミック「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」の名言を刻んだ特注グラブとともに入寮。ルーキーイヤーでのタイトル奪取に意欲を見せた。

新相棒を携えて寮の門をくぐった。田和は新調したグレー系のグラブの内側に「迷うやつは弱い」と刺しゅうを刻んでいた。アニメ好きとしてワンピースから着想を得た言葉で、「野球に共通する部分があるなと。自信を持って（球を）放る意味でも、迷わないように。悩みながら投げる機会はできるだけ減らしていきたい」と意味を熱弁した。

刺しゅうのモデルにしたのは作品内の海兵「モンキー・Ｄ・ガープ」の名言。主人公ルフィの祖父で、自身が好きなキャラクターでもある。計５個持ち込んだグラブは「（プロで）使っている方は多分いない」と語るＮＥＯＬＡＢ社製のもの。人とは違う、唯一無二の投手を目指す意味も込めており「自分で言うと大勢さん、船迫さんを目標にしつつ、違った投球をしていかないと超せないので」と新人王経験のある２人のサイド右腕を意識した。

タイトルを獲得し、オフの表彰式に出席することも目標の一つ。今回、知人経由で４着のオーダーメイドスーツも仕立ててもらい「１年目から、シーズン後に表彰されるような活躍をしたい。いろんなスーツを皆さんの前で着れたらうれしい」。独特なアングルから最速１５２キロの直球と多彩な球種を操る早大のリリーフエース。名言を胸に、迷わず大海原を進む。（堀内 啓太）