◆全国高校ラグビー ▽決勝（３０分ハーフ） 桐蔭学園 ３６（５―５、３１―１０）１５ 京都成章 （７日、花園ラグビー場）

桐蔭学園の２年生バックスコンビが躍動した。決勝の京都成章戦で、ＦＢ曽我大和が１トライ４ゴール（Ｇ）１ドロップゴール（ＤＧ）の１６得点を挙げ、ＣＴＢ古賀啓志も攻守で存在感を示した。次回大会はチームの軸として史上３校目の４連覇に挑む。史上６校目（７度目）の３連覇で、直近７大会で５度優勝となった名門の未来は明るい。

大一番で存分に暴れまくった。５点ビハインドの前半１８分。中央のラックから左に展開したパスを受けた桐蔭学園・曽我が、左中間に同点トライ。流れを引き寄せた。後半に入ると勢いは増すばかり。自慢の足で沸かせた。ゴールキックを５本中４本成功。後半２０分には、約４０メートルのＤＧを決めてみせ「持ち味を出せたと思います」と誇らしげに笑った。

中学までサッカーや陸上に打ち込んでいた背番号１５は高校進学後「チーム全体でやりたいこと、同じ絵を見てトライを取れた時の楽しさ」にひかれてラグビー部の門をたたいた。「サッカーをやっていたのでキックは得意プレーの一つ。ラグビーにも生かせていると思います」と充実した表情で振り返った。

古賀は、前々回、前回大会でＦＢとして桐蔭学園の連覇に貢献した龍人（明大１年）の弟。２歳上の兄の活躍を「（大学）１年生であの大舞台（昨年１２月の早明戦）に出ていて、自分の強みを生かしてたんで」と強烈に刺激を受けた様子。得点こそなかったが、要所に顔を出し１８８センチ、９２キロの恵まれた体格を武器に攻守両面で存在感を示した。

２年生バックスコンビの活躍は、史上３校目のＶ４が懸かる次回大会へ、明るい材料になったことは間違いない。「きょう一緒に出ていた２年生と（ともに）、（経験などを）１年生に伝えていく役割も頑張っていきたい」と曽我。頼もしい最上級生となって、常勝軍団を引っ張っていく。（吉村 達）

◇全国高校ラグビー決勝の記録

▽大会６度目Ｖは５位タイ 桐蔭学園の６度Ｖは天理（奈良）、東海大大阪仰星に並び５位。国学院久我山、目黒（現目黒学院。以上東京）の５度を抜き、関東勢最多

▽神奈川県勢９度目Ｖ 神奈川代表の優勝は５４年の慶応、９３、９４年度の相模台工、１０、１９、２０、２３〜２５年度の桐蔭学園で計９度目。最多Ｖは大阪の２２度で、東京１６度、京都と秋田１５度と続く

▽選手でも監督でも花園Ｖ 桐蔭学園・藤原監督は８５年度の大東大一（東京）ＷＴＢで花園Ｖ。伏見工（現京都工学院）ＳＨだった高崎利明監督、東海大大阪仰星フランカーだった湯浅大智監督は母校で達成している

※年またぎ開催となった７８年から年度表記