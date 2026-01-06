©️ABCテレビ

海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～ やすとものいたって真剣です」。今週は「芸人たちの真剣ぶっちゃけトークSP」と題し、未公開スタジオトークを大放出！ ゲスト芸人たちが思わずもらした仕事にまつわる本音から、意外な素顔がのぞくプライベート秘話まで、とっておきのエピソードが続々！

まずは、若手注目芸人の真剣ぶっちゃけトークから。「キングオブコント2025」王者のロングコートダディ・堂前透は「これができたらかっこいい」と今まさに注目している“一回やってみたいこと”を披露。マユリカの中谷は、相方の阪本をはじめ同期のほとんどが既婚者になったことに焦り、「結婚したいんです」と切実な胸のうちを明かすなど、やすともにぜひ聞いてほしい話が次々と飛び出す。

そんななか、ゲストにジェラードンを迎えたトークの最中、“真剣ファミリー”のツートライブ・周平魂がぶちまけたのは、アタック西本の腑に落ちない行動。先日、営業先に向かう1時間ほどのバスの車中を、西本とおしゃべりをして過ごした周平魂。話は大いに盛り上がり、「めちゃめちゃ楽しかった」らしいのだが、その後、西本がなぜか豹変して…。実は“芸人あるある”!? 周平魂をモヤモヤさせた西本の謎行動とは？

続いては、おじさん芸人たちが“趣味”を語る。グルメ芸人として知られるケンドーコバヤシの趣味は、食べ歩いておいしい店を見つけること。その熱が高じ、最近ではよりマニアックな店探しにハマっているとか。それは、誰もが知る超大手チェーン店の中から、ずば抜けて優秀な店舗を見つけ出すことで、“あるモノ”の近くにある店を探せば、それはおのずと発見できるらしく…。「めちゃめちゃきっちりしてんねん」「精鋭がそろってる」とケンコバが大絶賛！ 絶対に外さない店を見極めるコツとは？

ほか、ミルクボーイの駒場孝が「ぶっ続けで4時間半」も夢中になって相方の内海崇を困らせたどハマり中の趣味や、ザ・プラン9のお～い！久馬があこがれの「ピアノ」を習い始めるも、早々にくじけてしまった意外な理由などが登場！ そして、ともこも自身の“推し活”の歴史を明かす。十代のころには「少年隊の東山さん」、漫才の仕事を始めてからは「近鉄バッファローズ」にハマり、熱心に応援していたというともこ。それがなぜか身近な“あの人”の人生を変えてきた、不思議な運命の巡り合わせが明らかに！

さらに、芸人たちがお仕事の裏側を明かす赤裸々トークも！ コンテストで優勝するほどの肉体美を誇る筋肉芸人、東京ホテイソンのショーゴはハードな肉体改造を始めたきっかけを、芸人として「何かキャラがほしかったから」と告白。そんななか、2025年は「大阪・関西万博」の会場でひたすら盆踊りを踊り続けた藤崎マーケット・トキが、心ならずも染みついてしまった「盆踊りキャラ」への本音をぶちまける!?

ほか、麒麟の田村裕が東京に借りているマンションを引き払えない理由を激白！ 東京へは「月に1～2回行く程度なので、ぶっちゃけ必要ない」にもかかわらず、拠点を残しておきたい切なすぎる理由とは？ また、「1か月で10kg痩せた」というジャングルポケット・おたけがオススメの「ダイエット食材」を紹介。鬼越トマホークが『いたって真剣です』でうっかり口にしたひと言が「東京で波紋を呼んでいる」というお騒がせなピン芸人の正体を明らかにするなど、爆笑トークがてんこ盛り！

海原やすよ ともこ司会「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」（ABCテレビ）は毎週木曜よる11時17分放送。※1月8日（木）はよる11時23分～放送

