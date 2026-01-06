「阪神新人合同自主トレ」（７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

ＳＧＬは“ＳＨＯＧＯ ＬＡＮＤ”や！！阪神のドラフト２位・谷端将伍内野手（２１）＝日大＝が７日、寮生活を充実させて体づくりに取り組むことを意気込んだ。

新生活を満喫中だ。まず驚いたのはサウナだといい「昨日初めてあるのが分かって。立石と岡城と少し入ってみました」と体を整えるために最適な設備に感動。入寮初日の５日には夕食のすき焼きに舌鼓を打ち「めっちゃおいしいです。豪華で毎日おなかいっぱいになっています」と満足げだ。充実した設備と食事で「体重も増やしながら、筋力的にアップしたい。計画を立ててやれば、少しでも上に近づける」と成長曲線をイメージした。

ドキドキの“グリーティング”も数多くある。この日はＳＧＬで自主トレ中の大山に初めてあいさつしたといい「オーラがすごかったです。すごく優しく返してくれた」と笑顔。立石と部屋を行き来するなど同期との仲も良好だという。

春季キャンプの宜野座組が内定している中、「ケガのない体を１月でつくっていく」と新人合同自主トレでの目標を設定。１軍での活躍という“夢をかなえる場所”で、土台をつくっていく。