セリエA 25/26の第19節 ナポリとベローナの試合が、1月8日02:30にスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナにて行われた。

ナポリはラスムス・ホイルンド（FW）、ノア・ラング（FW）、エリフ・エルマス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベローナはギフト・オルバン（FW）、アミン・サール（FW）、マルティン・フリーゼ（MF）らが先発に名を連ねた。

16分に試合が動く。ベローナのシェイク・ニアッセ（MF）のアシストからマルティン・フリーゼ（MF）がゴールを決めてベローナが先制。

さらに27分ベローナが追加点。ギフト・オルバン（FW）がPKで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とベローナがリードしてハーフタイムを迎えた。

54分、ナポリのノア・ラング（FW）のアシストからスコット・マクトミネイ（MF）がヘディングシュートを決めて1-2と1点差に迫る。

55分、ナポリが選手交代を行う。ミゲル（DF）からレオナルド・スピナツォーラ（DF）に交代した。

62分、ナポリが選手交代を行う。エリフ・エルマス（MF）からルカ・マリアヌッチ（DF）に交代した。

64分、ベローナが選手交代を行う。アミン・サール（FW）からジオバネ（FW）に交代した。

72分ナポリが同点に追いつく。ラスムス・ホイルンド（FW）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

76分、ナポリが選手交代を行う。ノア・ラング（FW）からロレンツォ・ルッカ（FW）に交代した。

78分、ベローナが選手交代を行う。ドマゴイ・ブラダリッチ（DF）からビクトル・ネルソン（DF）に交代した。

82分ナポリが逆転。ルカ・マリアヌッチ（DF）のアシストからジョバンニ・ディロレンツォ（DF）がゴールを決めて2-2と逆転する。

その後もベローナの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、2-2で引き分けという結果になった。

なお、ベローナは28分にギフト・オルバン（FW）、52分にドマゴイ・ブラダリッチ（DF）、75分にアルメル・ベラコチャプ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-08 04:40:20 更新