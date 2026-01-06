「クオリティは明らか」主力負傷の英名門が代役に日本人MFをリストアップと現地報道！クラブは放出容認の可能性「70億円のオファーであれば扉を開ける」
イングランドの名門トッテナムが新たな動きに出るかもしれない。その場合、久保建英が再び候補となる可能性もある。
１月４日に行われたプレミアリーグ第20節のサンダーランド戦で、トッテナムはモハメド・クドゥスが負傷交代を余儀なくされた。そして『Telegraph』紙の報道によると、思った以上に重傷かもしれないという。
その場合、主力離脱でクラブがウインガー補強に乗りだすことも考えられる。１月６日、これを受けて『Football Insider』は、３人の獲得候補をリストアップした。ブラヒム・ディアス（レアル・マドリー）、ハリー・ウィルソン（フルアム）とともに名前があがったのが久保だ。
同メディアは「『Fichajes』によると、ソシエダはクボに対して約3500万ポンド（約70億円）のオファーであれば扉を開けたとされる」と報じた。
「ウインガーは公式戦出場17試合で２得点のみと、難しいシーズンで苦しんできたが、そのクオリティは明らかで変わらない。日本代表はこの数年、ラ・リーガで評価を高めてきた。トーマス・フランクが探しているタイプのウインガーかもしれない」
「力強いフィニッシャーであり、スキルが高いテクニシャンであるクボが、トッテナムのファイナルサードに違う何かを加えるのは確かだろう。そしてまだ24歳だけに、これからの成長の余地もたっぷりだ」
トッテナムは以前から久保への関心が報じられている。ただ、選手自身は以前、１月の移籍に否定的な見解を示していた。ワールドカップも控えるだけに、シーズン半ばで国をまたぐ移籍にリスクがともなうのは確かだろう。
ただ、移籍市場は何があるか分からない世界だ。まずは進展があるか、注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】久保がアウトサイドキックで絶妙アシスト
１月４日に行われたプレミアリーグ第20節のサンダーランド戦で、トッテナムはモハメド・クドゥスが負傷交代を余儀なくされた。そして『Telegraph』紙の報道によると、思った以上に重傷かもしれないという。
その場合、主力離脱でクラブがウインガー補強に乗りだすことも考えられる。１月６日、これを受けて『Football Insider』は、３人の獲得候補をリストアップした。ブラヒム・ディアス（レアル・マドリー）、ハリー・ウィルソン（フルアム）とともに名前があがったのが久保だ。
「ウインガーは公式戦出場17試合で２得点のみと、難しいシーズンで苦しんできたが、そのクオリティは明らかで変わらない。日本代表はこの数年、ラ・リーガで評価を高めてきた。トーマス・フランクが探しているタイプのウインガーかもしれない」
「力強いフィニッシャーであり、スキルが高いテクニシャンであるクボが、トッテナムのファイナルサードに違う何かを加えるのは確かだろう。そしてまだ24歳だけに、これからの成長の余地もたっぷりだ」
トッテナムは以前から久保への関心が報じられている。ただ、選手自身は以前、１月の移籍に否定的な見解を示していた。ワールドカップも控えるだけに、シーズン半ばで国をまたぐ移籍にリスクがともなうのは確かだろう。
ただ、移籍市場は何があるか分からない世界だ。まずは進展があるか、注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】久保がアウトサイドキックで絶妙アシスト