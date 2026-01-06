『欽ちゃん＆香取慎吾の第101回全日本仮装大賞』くまモンが岩田剛典とノブコブ吉村に「合格」をおねだり

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

1月12日19時から日本テレビにて『欽ちゃん＆香取慎吾の 第101回全日本仮装大賞』が放送される。

■卓球の伊藤美誠選手も審査員初参加

今回は初参加の審査員が多数。岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）や吉村崇（平成ノブシコブシ）には、熊本県PRキャラクター・くまモンが「合格」をおねだりしに行くシーンも。くまモンの合否やいかに。

そして、東京五輪・卓球金メダリストの伊藤美誠選手も審査員初参加。そんな伊藤選手と『24時間テレビ』での仮装で共演した優勝経験9回の“仮装レジェンド”梶原さんは、今回「浮世絵」の仮装で10回目の優勝を狙う。

「心に残る演技で、ドラマの世界に入り込んですごく楽しく見させていただきました」と、伊藤選手も大絶賛の演技は必見だ。

番組情報

日本テレビ『欽ちゃん＆香取慎吾の 第101回全日本仮装大賞』

01/12（月・祝）19:00～21:00

司会：萩本欽一 香取慎吾

審査員（あいうえお順）：いとうあさこ、伊藤美誠、岩田剛典、上白石萌歌、滝沢カレン、中村米吉、船越英一郎、松丸亮吾、やす子、吉村崇（平成ノブシコブシ）

