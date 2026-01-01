¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¡ÛÆ£ÇÈÃ¤¼¤¤¬ÃË»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë³è¡Ö¤â¤Ã¤È²ù¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤È¡×
¡ÖÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼ÒÀ©Äê£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢à±ê¤ÎÈôÎ¶áÆ£ÇÈÃ¤¼¤¡Ê£·£²¡Ë¤¬¡¢ÃË»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë³è¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤Ç¤Ï£±£¹£·£´Ç¯ÅÙ¤ÎÂè£±²ó¤Ç¡¢¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¤Ï£Í£Ö£Ð¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¡¢¸Ä¿Í»°¾Þ¤Ë²Ã¤¨¡¢£·£¸Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¹â¼ì·®Áª¼ê¡×¡Ê¸½ºß¤ÏÇÑ»ß¡Ë¤â³ÍÆÀ¤·¤¿à¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥é¥àáÃ£À®¼Ô¤À¡£
¡¡É½¾´¼°¤ÇÃæÄù¤á¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò½ª¤¨¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡Ö¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Í¡£ÀÎ¤Ï¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡ËÇÏ¾ì¤µ¤ó¤ò¼è¤ê°Ï¤àÁª¼ê¡¢¡Ê¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡ËÃöÌÚ¤µ¤ó¤ò¼è¤ê°Ï¤àÁª¼ê¤È¡¢à¿ÆÊ¬¤ò¼é¤ëá¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ô¥ê¥Ô¥ê´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤ÎÉ½¾´¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é½é¤á¤Æ¤Î¿·¿Í¾Þ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤ÏÂ¤¬¿Ì¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÃÅ¾å¤Ë¾å¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢Ì¾ÍÀ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤âÂ¤¬¿Ì¤¨¤¿¤â¤ó¤À¤è¡×¤È¡¢¥×¥í¥ì¥¹Âç¾ÞÁÏÀßÅö½é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÁª¼ê¤Ï¤³¤ì¤òÅö¤¿¤êÁ°¤È»×¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤À¡£¿·Ç¯¤Ë¤Ï¡ØÉ¬¤º¤³¤³¤Ë¾å¤¬¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡££²£°£²£µÇ¯ÅÙ¤Î£Í£Ö£Ð¤Ï»Ë¾å½é¤á¤Æ½÷»Ò¤Î¾åÃ«º»Ìï¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ë²÷µó¡£¡Ö²¶¤ÎÅö»þ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤Ë½÷»Ò¤âÁª¤Ð¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤ÏÎÉ¤¤¤Í¡×¤È½÷»Ò¤ÎÂæÆ¬¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡Ö·è¤·¤Æ¤³¤ì¤Ï¾®¸À¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡ÖÃË¤É¤â¤Ï¤À¤é¤·¤Ê¤¤¡£ÃË»Ò¤¿¤Á¤Ï¤â¤Ã¤È²ù¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤È¡££Í£Ö£Ð¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤Ë½÷»Ò¤ËÅÏ¤¹¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡×¡£¸ÎÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î°ìÈÖÄï»Ò¤ÏÃË»ÒÀª¤Ë¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¡¢¥×¥í¥ì¥¹³¦¤¬½÷»Ò¤ÈÃË»Ò¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£