¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µ£Ï£Ð£Â£ÆÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÄÇÌîÂçµ±»á¤¬¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¡Ö£Ç£Á£Ã£È£É£Â£Ï£Ø¡¡£Ã£È£Á£Î£Î£Å£Ì¡×¤ò¹¹¿·¡£À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡áÂç¶¶¡Ë¤Îà¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸ÁûÆ°á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤ÏºòÇ¯£±£²·î¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÇÄ©Àï¼Ô¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ËÈ½Äê£³£°¤Ç´°¾¡¡£°ìÊý¤Ç¡¢»î¹çÁ°¤Ë°æ¾å¤Î¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î´¬¤Êý¤¬à¥À¥á½Ð¤·á¤µ¤ì¤ëÁûÆ°¤¬ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡ÄÇÌî»á¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ã¤ÆÎ©¤Á¹ç¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò´¬¤¯¤È¤³¤í¤òÁê¼ê¿Ø±Ä¤Î¥»¥³¥ó¥É¤ÎÃ¯¤«¡¢¸þ¤³¤¦¤Î¥¸¥à¤ÎÃ¯¤«¤¬ÉÔÀµ¤ò¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£´¬¤½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¿¨¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢ÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤é£Ê£Â£Ã¤Î·¸¤Î¿Í¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î´¬¤Êý¤Ï¡ËÆüËÜ¤ÏÅý°ì¥ë¡¼¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÊÆ¹ñ¤È¤«¤Ï½£¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤Ã¤¿¤ê¡£¤³¤Î¥Æ¡¼¥×¤Ï¥À¥á¤À¤È¤«¡¢¤³¤ÎÊñÂÓ¤Ï¥À¥á¤À¤È¤«¡£Î©¤Á¹ç¤¦¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°ã¤¦¡£±¿¤¬°¤¤¤ÈÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡×¤È³¤³°¤Î»ö¾ð¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Ê°æ¾å¤Ï¡Ë´¬¤Ä¾¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥é¤Ä¤¤Þ¤¹¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢»î¹ç¤ÎÄ¾Á°¤Ç¤¹¤è¡£¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸´¬¤¯¤Î¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤À¤Ã¤¿¤é£³£°¡Á£´£°Ê¬¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ´Ö¤â¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤È¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò´¬¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤Î»þ¤Î£²£°Ê¬¤È¤«¤Ã¤Æ¡¢·ë¹½¤Ç¤«¤¤¡£¤è¤ê¥¤¥é¤Ä¤¯¡×¤ÈÁª¼ê¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¡Ê°æ¾å¿Ø±Ä¤¬¡Ë¥ë¡¼¥ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ÄÌ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤Á¤ã¤â¤óÉÕ¤±¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡£·ù¤¬¤é¤»¤È¤â¤È¤é¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¥º¥Ð¥ê¡£»×¤ï¤Ì¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢°æ¾å¤ÏÄ©Àï¼Ô¤ËÎÏ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ´°¾¡¡££Ë£Ï¾¡¤Á¤³¤½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¶¯¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£