愛らしいつぶらな瞳が揺れていた。

「キーッ」と叫んだ口の中から鋭い牙がのぞく。網をかぶせて太ももに麻酔を打った後、空の注射器を心臓に刺して血を抜いた。無駄のない動きを心がけるのは、せめて苦痛を感じないようにとの思いからだった。

鹿児島県の奄美大島。亜熱帯の深い森と黒潮が豊かな生態系を育むこの島で、獣医師の阿部愼太郎さん（６１）は３６年にわたって外来種のマングースの根絶を主導してきた。

動物の命を救おうと獣医師になったのに、何をやっているのか……。ずっと葛藤を抱えてきた。駆除活動を始めた頃は、泣きながら手にかけたこともある。そんなときはいつも自分に言い聞かせた。「この１匹を駆除すれば、多くの在来種が救われるんだ」

東京の獣医大で学んだ阿部さんが初めて島を訪れたのは、大学最後の夏休みだった。広葉樹がうっそうと茂る森で夜中に車を走らせると、ライトに驚いたようにこちらをうかがうアマミノクロウサギと出くわした。大自然に魅了され、卒業後の１９８８年、島内にあった霊長類の研究施設で働くようになった。

「最近、マングースが増えて畑を荒らして困っている」。働き始めてしばらくたった頃、地元住民からそんな話を聞いた。

マングースは１０年、毒蛇のハブの駆除を目的に南アジアのガンジス川河口付近で捕獲されたものが沖縄に放たれた。同様にハブが生息する奄美大島には７９年頃、沖縄から運ばれてきたとされる。だが、昼行性のマングースが夜行性のハブを狙うことはなく、代わりに在来種や作物を食べ、数を増やしていった。

阿部さんは知り合いの獣医師や新聞記者らと調査を始めた。希少な鳥類であるルリカケスが食べられたとの目撃証言を聞いた。フンを調べると、アマミノクロウサギの毛が見つかった。

メディアを通じて島の危機を訴え続けた。２０００年４月に環境庁（当時）の奄美野生生物保護センターが開設されることになり、阿部さんに声がかかった。駆除を主導する「自然保護官」のポストだった。

◇

本格的な駆除が始まった。麻酔を扱えない職員でも捕獲した個体を殺処分できるよう、ガスで窒息死させる設備が導入された。

外来種から生態系を守る外来生物法が０５年に施行されて予算が拡大されると、全国からメンバーを募って「奄美マングースバスターズ」を結成した。最大約４０人体制で毎日、険しい山や崖にまで立ち入り、捕獲用のわなを設置して回った。

駆除したマングースなどを供養するため、阿部さんがセンター敷地内に「鳥獣魂碑」と彫った石碑を建てたのはそんな頃だ。やがて誰かが貝殻を拾ってきて飾りつけた。線香を上げてくれる職員も現れた。

駆除数は３万２０００匹を超えた。１８年４月に１匹が捕獲されたのを最後に、わなにかかることはなく、環境省は２４年９月、「根絶宣言」を出した。マングースの根絶に成功した島は世界で１０島しか確認されていない。うち定着していたケースでは奄美大島が突出して面積が大きく、「世界的な偉業」とされた。

◇

島中に設置されていたわなの撤去が進み、２５年２月、功労者として、定年退職を２か月後に控えた阿部さんが最後のわなを片付けることになった。島中心部に近い高台の公園の斜面。島で最初にマングースが放たれたと言われる場所だ。

マングースに罪はない。豊かな奄美の自然を守るためだ。人間がしたことの責任は人間が取るしかない――。そんな葛藤の日々が終わった。

だが、報道陣のカメラのフラッシュがたかれる中、最後のわなを地面から引き抜いた阿部さんは複雑な表情で訴えた。「人間が数え切れない命を奪ったことを忘れてはいけない」

減少していた在来種の生息数は回復傾向にある。環境省はマングースの再侵入に備え、今も２００台ほどのカメラで監視を続けている。阿部さんは退職後も時折、鳥獣魂碑に手を合わせに行く。「あんなことはもうたくさんだ。二度と起きてはならない」。長くてつらい闘いを振り返り、強く思っている。（糸魚川千尋）