¡¡¥ë¡¼¥¡¼¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¡ª¡©¡¡ºå¿À¤Î¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤¬£·Æü¤«¤éÊ¼¸Ë¡¦Æôºê»Ô¤ÎÆó·³»ÜÀß¡ÖÆüÅ´¹ÝÈÄ£Ó£Ç£Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦Î©ÀÐÀµ¹ÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡áÁÏ²ÁÂç¡Ë¤é£·¿Í¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤¬´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡»ë»¡¤ËË¬¤ì¤¿Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤Ï¡¢¿·¿ÍÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¡Ö¸Î¾ã¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡£º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿Êý¤¬¤³¤ÎÀè¿¤Ó¤ë¡£¤Þ¤º¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤«¤Ê¡×¤È·±¼¨¡£½éÆü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤¤Ã¤Á¤êÂÎ¤Ï»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºò½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢£³µåÃÄ¤Ç¶¥¹ç¤·¤¿Î©ÀÐ¤ò»Ø´ø´±¤¬ÃêÁª¤Ç°ú¤Åö¤Æ¤¿¤Î¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¾å°Ì£³¿Í¤òÌî¼ê¤Ç¸Ç¤á¤¿¡£µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÎ©ÀÐ¤Ï¥¯¥¸¤Ê¤Î¤Ç±¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê¥É¥é¥Õ¥È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¿·¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÈëÌ©Ê¼´ï¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ÏÍ¥¾¡¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¤È´íµ¡´¶¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢£²£°£²£³Ç¯¤Î¥É¥é£±¡¦²¼Â¼³¤æÆÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤À¡£ÂçÂ´¤ÎÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¤·¤¿¤¬¡¢£²£´Ç¯£´·î¤Ë±¦¥Ò¥¸¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢Ä¹´ü¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¸½¾õ¤Ç¤Ï°ì·³¤À¤±¤Ç¤âÆó·³¤Ç¤â¼ÂÀïÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Éü³è¤Ë¸þ¤±¤Æ½çÄ´¤Ë¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡£ÈëÌ©Ê¼´ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÁ°¤Î¤á¤ê¡£¥×¥íÆþ¤êÁ°¤ËºÇÂ®£±£µ£µ¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤ÎàÉúÊ¼á¤¬°ìµ¤¤ËÂæÆ¬¤¹¤ì¤ÐÏ¢ÇÆ¡¢¤½¤·¤Æ£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¤â¶á¤Å¤¤½¤¦¤À¡£