¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£·Æü¤ËÊ¡²¬»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢£·£°£°£°Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤ÎÇ¯Êð£±²¯£¸£°£°£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£ºòÇ¯Ëö»þÅÀ¤Ç¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎÆüÄø¤ÎÅÔ¹ç¤¬¹ç¤ï¤º±ÛÇ¯¹¹²þ¤È¤Ê¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢ºòµ¨£µ£±»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£µ¾¡£²ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£°£·¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¼ç¤Ë£¸²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÃ´¤¤¡¢£´£´¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡ÖºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡±¦¸ªÄËÌÀ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤Ïµ¯ÍÑÀ©¸Â¤òÀß¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢£³Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë£µ£°»î¹ç°Ê¾åÅÐÈÄ¤ò¥¯¥ê¥¢¡£°µÅÝÅª¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¹×¸¥¤ò´Þ¤á¤ÆÂçÉý¾ºµë¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¡ØÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈµåÃÄ¤Î¹â¤¤É¾²Á¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖµîÇ¯¤è¤ê¤â¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢»î¹ç¿ô¤âµîÇ¯¤è¤êÂ¿¤¯Åê¤²¤Æ¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÓ¤ò¤Ö¤·¤¿¡£
¡¡¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÎãÇ¯¤Ë¤Ê¤¯¡¢¹â¤Ö¤ë»×¤¤¤â¤¢¤ë¡£ºò½©¤ÎÆü´ÚÀï¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££³·î³«ºÅ¤Î£×£Â£Ã½Ð¾ì¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï°ìÃÊ¤È¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö½©¤ÎÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢£×£Â£Ã¤â²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æº£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤Ï¾¯¤·Åê¤²¤ë¤Î¤òÁá¤á¤Ë¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡¡Áª½Ð¤òÇ®Ë¾¤·¡¢ËÜÈÖ¤«¤éµÕ»»¤·¤¿Ä´À°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂåÉ½¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹ñºÝµå¡×¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¡×¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¡×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤âÌäÂê¤Ê¤·¤ò¤¹¤Ç¤Ë³ÎÇ§ºÑ¤ß¡£¶ìÏ«¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤À¤±¤ËÂåÉ½Áª½Ð¤Î²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë±¦ÏÓ¤À¡£ºÇÂ®£±£µ£¹¥¥í¤ò¸Ø¤ëÂë¤ÎÀäÂÐÅª¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼´Ø·¸¼Ô¤é¤¬Ç®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡££×£Â£Ã¤ÇÌ¾¤À¤¿¤ë¶¯ÂÇ¼Ô¤ÈÁêÂÐ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ðà³Ê¹¥¤ÎÉ¸Åªá¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖÁ°²ó¤Ï¸«¤ëÂ¦¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¤Ð¤ì¤¿¤é¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£²ÉÌÛ¤ÊÃË¤¬Ç®Ë¾¤¹¤ë£×£Â£Ã¤ÎÉñÂæ¡£¤½¤Î»Ö¤«¤éÈôÌö¤ÎÍ½´¶¤¬Éº¤¦¡£
