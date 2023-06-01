¡Ú£Í£Ì£Â¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¤ÎÆþÃÄ¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ËÍ¿¤¨¤ë£Æ£ÁÂçÊª³ÍÆÀ¤Ø¤Î¡Ö±Æ¶Á¡×¤ÈÀ®Ä¹³ôÊü½Ð¤Î¡ÖÍ¾ÇÈ¡×
¡¡µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°À©ÅÙ¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¡¢¥È¥í¥ó¥È¤ÎËÜµòÃÏ¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÊä¶¯¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¤³¤Î°ì¼ê¤¬µåÃÄ¤ÎàÌ¤Íèá¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ëÍ¾ÇÈ¤òÀ¸¤ß¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤òÃåÍÑ¤·¡¢¿¿¿·¤·¤¤ÇØÈÖ¹æ£·¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¤½¤Ç¤òÄÌ¤·¤¿²¬ËÜ¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤·¤¿¸å¤Ë¡Ö£Ç£ï¡¡£Â£ì£õ£å¡¡£Ê£á£ù£ó¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÆþ¤ê¤Î·è¤á¼ê¤Ï°¦Ì¼¤¬È¯¤·¤¿¡Ö¤³¤ì¡Ê¥Á¡¼¥à¥í¥´¡Ë¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤È¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë£³¾¡£´ÇÔ¤ÇÇÔ¤ì¡¢¶ì½Á¤ò¤Ê¤á¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤À¤±¤Ë¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤³¤½¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÏÆüËÜ¤ÎÅÁÅýµåÃÄ¡¦µð¿Í¤ÇÄ¹¤é¤¯£´ÈÖ¤ÎºÂ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿²¬ËÜ¤ÎÎÏ¤òÆÀ¤ÆÀ¤³¦À©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£Ãå¡¹¤È¿·ÂÎÀ©¤¬À°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¡¢²¬ËÜ¤Î²ÃÆþ¤Ïº£¸å¤Î¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤Ë¤âÁÛÁü°Ê¾å¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥Ã¥È¡×¤Ï£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¤Ë¡Ö²¬ËÜÏÂ¿¿¤ÎÆþÃÄ¤Ï¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¡ÊÆâÌî¼ê¡á£²£·¡Ë¤ò£²£°£²£¶Ç¯¤Î¥È¥í¥ó¥È¤«¤é±ó¤¶¤±¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤òÇÛ¿®¡£º£¥ª¥Õ¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÈºÆ·ÀÌó¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¡Ø¤Þ¤¹¤Þ¤¹Äã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¡×¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ±µ»ö¤Ç¤Ï¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¼é¤Ã¤Æ¤¤¿Í··â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆóÎÝ¤Ç¤Î¼éÈ÷¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¾ò·ï¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¾å¤Ç¡Ö¥¢¡¼¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥È¡ÊÆâÌî¼ê¡á£²£¹¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤¬¾õ¶·¤ò¤è¤êÊ£»¨²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï»°ÎÝ¤Ë²¬ËÜ¡¢ÆóÎÝ¤Ë¥¯¥ì¥á¥ó¥È¤¬Æþ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¥¯¥ì¥á¥ó¥È¤Î¥×¥ì¡¼»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£ºòµ¨»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¹¥¼éÈ÷¤òÏ¢È¯¤·¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£·ÎÒ¡¢£¹ËÜÎÝÂÇ¡¢£µ£°ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¥¯¥ì¥á¥ó¥È¤È¤ÎàÆóÎÝ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤Ö¤êá¤¬¡¢¥Ó¥·¥§¥Ã¥ÈÂàÃÄÇ»¸ü¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¥«¥Ö¥¹¤ò£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤âËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö²¬ËÜ¤È¥¿¥Ã¥«¡¼¡¢Î¾Áª¼ê¤¬ÆþÃÄ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¿·¿Êµ¤±Ô¤ÎÂÇ¼Ô¡¢¥¢¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥Ð¡¼¥¬¡¼¡ÊÆâÌî¼ê¡á£²£¶¡Ë¤ÏÌñ²ð¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¡£Í½´ü¤»¤Ì¥È¥ì¡¼¥É¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£ºòµ¨»°ÎÝ¡¢±¦Íã¼éÈ÷¤Ç£±£³£µ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¼ã¼ê¤ÎÀ®Ä¹³ô¡¦¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Îµî½¢¤Ë±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö²ÄÇ½À¤Ë¤Þ¤Ç¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Î²ÃÆþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¼«Ëý¤Î¶¯ÎÏÂÇÀþ¤ò¤µ¤é¤Ë¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Îà¶ÌÆÍ¤á¤ÇµåÃÄ¤ÎÌ¤ÍèÍ½ÁÛ¿Þ¤Ë¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤â¸À¤¨¤ë£Ç¼çË¤¤Î³ÍÆÀ¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ²Ì¤¿¤·¤Æ¥È¥í¥ó¥È¤ò¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤»¤ë¤Î¤«¡£Á´¤Æ¤Ï¥«¥º¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¤Î£Í£Ì£Â¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£