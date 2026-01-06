国際的な犯罪組織が訪日客に偽装して詐欺の「受け子」らを日本に送り込んでいる実態が浮かんだ。

「日本旅行に無料招待」などと甘い言葉で誘い、使い捨てにしているとみられる。

見知らぬ男

「中国の福建省で仕事を紹介された」。昨年１２月、警察官を装う「ニセ警察詐欺」の手口で名古屋市の男性（５５）から現金１００万円を詐取したとして愛知県警に詐欺容疑で逮捕された男（３７）ら台湾籍の２人は、調べにこう供述したという。

捜査関係者によると、２人は福建省の公共施設で、台湾人向けの事業補助金の申請の列に並んでいた際、見知らぬ男から「荷物を運ぶ仕事がある」「日本に行けば遊んで暮らせる」などと持ちかけられた。

来日した２人は、詐欺の被害者宅で現金やキャッシュカードを受け取り、現金自動預け払い機（ＡＴＭ）で金を引き出した。県警は防犯カメラの捜査などで行方を追い、東京都内の滞在先で２人を確保した。捜査幹部は「犯罪組織からすれば捕まってもいい人材だったのだろう」とみる。

手口の変遷

指示役は正体を隠している。富山市と盛岡市の女性から千数百万円を詐取したとして昨年、岩手県警に逮捕されたマレーシア国籍の男（３７）は「日本で物を運ぶ仕事」と誘われて来日し、「ボス」と呼ばれる人物の指示に従った。

男の裁判資料によると、最初の報酬は約２７万円だった。男は運んだ物が「詐欺の被害金かもしれない」と考えたが、帰国後、ボスから報酬約５０万円を提示されて再来日。空き地に置かれた現金１０００万円入りの紙袋を運ぶなどした。ボスの名は分かっていない。

韓国でも

同様の事件は韓国でも起きている。ソウルの南方・平沢（ピョンテク）の警察署は昨年３月、特殊詐欺の被害金約１億５０００万ウォン（約１６００万円）を回収したとして観光ビザで入国した中国人４人を逮捕した。同署幹部によると、回収は「リレー方式」で行われ、受け子を韓国人が、２次、３次の運搬役を中国人４人が担ったという。

日本で昨年１〜１０月に摘発された受け子ら５９人の大半は、短期滞在のビザが免除されているマレーシアと台湾から来日していた。

日本政府は水際対策を強化するため、ビザなしで短期滞在する外国人らを対象に、滞在先や活動内容などを事前審査する制度を２０２８年度中に導入することを目指している。