唇の乾燥やひび割れが気になる季節だ。夜用や低刺激タイプのほか、なめらかな塗り心地のリップバームやクリームが登場。用途や好みに応じて手軽に保湿できそうだ。（共同通信＝増井杏菜記者）

アロマオイルなどを取り扱うグローバルプロダクトプランニング（東京）の「アンドグッドナイト 月夜のリップバーム」は、天然精油を配合、香り豊かな夜用製品だ。ヒツジの毛から抽出されるラノリンや蜜蜂の巣から得られる蜜蝋（みつろう）などの保湿成分をブレンド。角質層に潤いを届け、就寝中の唇を乾燥から守るという。ディープラベンダーなど3種類を用意。いずれも9グラム入りで販売価格は990円。

スキンケア商品を展開するナチュラルサイエンス（東京）の「ママ＆キッズ オリゴリップ（ドリームデザイン）」は、敏感で荒れやすい子どもの唇から大人まで親子で使える。無香料、無着色で低刺激。赤ちゃんから使用できる。保湿成分の3種類のアミノ酸やヒマワリオイルなどが長時間の潤いを保つ。10グラム入りで販売価格は1375円。

ロート製薬の「メンソレータム プレミアムメルティクリームリップ」は、潤い成分であるワセリンを同様のシリーズより多く配合した。唇に密着して保湿を持続させる。唇や空気中の水分と反応してクリーム状に変わる独自技術を採用。なめらかな塗り心地になるという。無香料と花と蜂蜜の香りの2種類があり、2.4グラム入りでいずれも参考価格は605円前後。（いずれも価格は変動する場合があります）

