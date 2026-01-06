お笑いコンビ「紅しょうが」の熊元プロレス（35）が7日に放送されたフジテレビ系「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。正月にお餅を食べない理由を明かした。

今回は「正月太りラクに解消2時間SP」と題して放送された。熊元は「太ってるの正月だけじゃないので。正月太りって言葉はないんですけど」と前置きした。

正月の定番料理でもある「おせち」について「ヘルシーやから痩せてまう」と明かすと、出演者たちが一斉に「えっ!?」とびっくり。この反応に「おせちはヘルシーじゃないですか。入ってるものが結構。まぁ焼き豚ぐらいですかね。ちょっと太るかなぐらい」と伝えて笑いを誘った。

「ヘルシー」と感じている「おせち」を食べても「足りない」とお腹が満たされない。そのため「ちょっとコンビニのカップ焼きそばとか。お店が開いてないので、コンビニでちょっとジャンクなものを食べてしまう」と語った。

さらに「お餅も食べないので」と告白。これには「え?お餅食べないの?」と再度スタジオは驚きに包まれた。お餅を食べない理由については「お餅やっぱ何かあの…味があんまないわりにおなかいっぱいになるなっていうので…」と明かした。

まさかの理由にMCの明石家さんまは「何か付けたらええやないか」と指摘し、ブラックマヨネーズの小杉竜一も「何で餅をプレーンで食うねん!お前」とツッコミを入れてスタジオを爆笑させた。