¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¡ÛÃª¶¶¹°»ê¤¬£Í£Ö£Ð¾åÃ«º»Ìï¤Ëà¶â¸Àá¡¡¥¹¥¿¡¼¥À¥àÅìµþ¥É¡¼¥à¶½¹Ô¼Â¸½¤Ø¤Î¾ò·ï
¡¡º£²ó¤Ç£µ£²²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼ÒÀ©Äê£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬£·Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡Ê£Í£Ö£Ð¡Ë¤È½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤Î£²´§¤Ëµ±¤¤¤¿¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¾åÃ«º»Ìï¡Ê£²£¹¡Ë¤È¡¢µ»Ç½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÃª¶¶¹°»ê¡Ê£´£¹¡Ë¤Î¥É¥ê¡¼¥àÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¡£¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ç¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¶½¹Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¾åÃ«¤¬¡¢Ãª¶¶¤«¤éà¶â¸Àá¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½¼õ¾Þ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡Ãª¶¶¡¡ËÍ¤Ïº£¤Þ¤Çµ»Ç½¤è¤ê¤âÀè¤Ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆùÂÎ¤ËÌÜ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Åì¥¹¥Ý¤âËÍ¤Îµ»Ç½¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡£¤³¤Îµ»Ç½¾Þ¤Ç¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤Î¡Ê¸Ä¿Í¡Ë¾Þ¤ÏÁ´Éô¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Åì¥¹¥Ý¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç£±£°£°Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¾åÃ«¡¡»ä¤ÏµîÇ¯£±Ç¯´Ö¡Ö¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤Î£Í£Ö£Ð¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤ÆÍ¸À¼Â¹Ô¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾Þ¤ò¼«Ê¬¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¼Â¸½¤Ø¤ÎÃÆ¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡Ãª¶¶¡¡²¿»ö¤âºÇ½é¤Ë¤ä¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£ÃÄÂÎ¤âÁý¤¨¤Æ¶È³¦Á´ÂÎ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤Î£Í£Ö£Ð¼õ¾Þ¤Ï¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢ËÍ¤ÏÃË»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤Á¤Ë¡Ö¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤¾¡ª¡×¤È¤â¤Ã¤È¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£ÃË»Ò¡¢½÷»Ò¤Î´Ö¤Ç¤â¶¥Áè¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¥×¥í¥ì¥¹Á´ÂÎ¤¬Ç®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£
¡¡¾åÃ«¡¡£±·î£´Æü¤ËÃª¶¶¼ÒÄ¹¤Î°úÂà¶½¹Ô¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤ÎÃæ¤Ç»ä¤¬£Í£Ö£Ð¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤À¤È¡£¿Ì¤¨¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤é¤Ë¤ÏÆ²¡¹¤È¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢»ä¤¬¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¶È³¦¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤Î©¾ì¤À¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤´¶¤â¤µ¤é¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãª¶¶¡¡¤¢¡¢¤¤¤Þº»ÌïÍÍ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Þ¤¿µ¤¤Å¤¤¤¿¡£¼«¿®Ëþ¡¹¤ÇÏÃ¤¹»þ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¸¬µõ¤Ë¤Ê¤ë»þ¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÆóÌÌÀ¤ä¤Ð¤¤¡Ä¤À¤«¤é²¶¤¿¤Á¤¬±þ±ç¤·¤Ê¤¤ã¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤¦¤ó¤À¡ª
¡¡¾åÃ«¡¡Ãª¶¶¼ÒÄ¹¤â¡¢¤â¤¦¤·¤â¤Ù¤Ç¤¹¤Í¡£°úÂà¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤É¤ó¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡Ãª¶¶¡¡ËèÆü¥é¡¼¥á¥ó¿©¤Ù¤Æ¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¤ÏÂÎ·Á°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¤ÏÇ¯¤Ë£²²ó¡¢£±¡¦£´¤Î¸å¤È£Ç£±¤Î¸å¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¿¤«¤é¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÎÌ¤Ë¤Þ¤ÀÆÏ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é£±·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¤òËèÆü¿©¤Ù¤ë¡Ä¡£¼ÒÄ¹¶È¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¥ì¥¹¥é¡¼Á´°÷¤ò¿©¤ï¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¼ÒÄ¹¤È¤Ê¤ë¤È¡Ö²ñ¼Ò¡¢¼Ò°÷¡¢¥ì¥¹¥é¡¼Á´°÷¤ò¿©¤ï¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÀÕÇ¤´¶¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¾åÃ«¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡¡º»ÌïÍÍ¤«¤éÃª¶¶¼ÒÄ¹¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥¹¥¿¡¼¥À¥àÅìµþ¥É¡¼¥à¶½¹Ô¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¾ò·ï¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡Ãª¶¶¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë£µËü¿ÍÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ë¼¡¤°Âç¤¤¤Î¾¹ñÂç²ñ¤È¤«¤ò°ÂÄê¤·¤ÆËþ°÷¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤òËþ°÷¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÃÏÊý²ñ¾ì¤ò£±£°£°£°¤«¤é£²£°£°£°¿Í¤ÏÆþ¤ì¤¿¤¤¡£ËÍ¤¬°ìÈÖ¸·¤·¤«¤Ã¤¿»þ¤ÏÃÏÊýÂç²ñ¤¬£³£°£°¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þÂå¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤è¡£
¡¡¾åÃ«¡¡¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãª¶¶¡¡ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤¬ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¶áÆ»¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¤¤¤¯¤éÀëÅÁ¤·¤Æ¤â¡ÖÃ¯¤¬½Ð¤ë¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿»þ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÁª¼ê¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¾åÃ«¤µ¤ó¤ÏµîÇ¯¤½¤³¤Ï¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤ÆÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¥ê¥ó¥°¾å¤ÎÀï¤¤¤ÏÆ±»þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡¾åÃ«¡¡¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£Åìµþ¥É¡¼¥àËþ°÷¤Î·Ê¿§¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡¡Ãª¶¶¡¡¤½¤ì¤ò¸À¤¤Â³¤±¤ÆºÇ¸å¡¢°úÂà»î¹ç¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÈþ¤·¤¤Êª¸ì¤À¤È¡£¼«Ê¬¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£Íß¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÁ°¤ËËþ°÷¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤ËÌ´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾åÃ«¡¡¸À¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÃª¶¶¼ÒÄ¹¤«¤é³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆËþ°÷¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î·Ê¿§¤òÌ£¤ï¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¼¡¤Ë¥É¡¼¥à¤òÄ¶Ëþ°÷¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ïº»ÌïÍÍ¤À¤È¿´¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡Ãª¶¶¡¡¿Æ²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢º»ÌïÍÍ¤Î³èÌö¤ÏËÍ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤«¤é¤Í¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£