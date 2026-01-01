¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¡Û£Ï£Ú£Á£×£ÁàÌäÂê¹ÔÆ°á¤Î°ìÉô»Ï½ª¡¡£Í£Ö£Ð¾åÃ«º»Ìï¤Ë¥¬¥óÈô¤Ð¤·¡¢´¥ÇÕÂÔ¤¿¤º¤ËÂà¾ì¡Ä
¡¡Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎàÌäÂê¹ÔÆ°á¤À¡£¡ÖÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼ÒÀ©Äê£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬£·Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Ç¯´ÖºÇ¹â»î¹ç¾Þ¡Ê¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢¤Î£Ï£Ú£Á£×£Á¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤À¤Ã¤¿¡£ÃÅ¾å¤ÇÌµÎéÀéËü¤Ê¹ÔÆ°¤òÏ¢È¯¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂçÀèÇÚ¤Î´¥ÇÕ¤âÂÔ¤¿¤º¤Ë¤µ¤Ã¤µ¤ÈÂà¾ì¡£¹µ¼¼¤ÇÉû¾Þ¤È¤·¤Æ¥«¥¹¥Æ¥é¤òÂ£¤é¤ì¤ë¤ä¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕ¥®¥ì¤Þ¤Ç¤¹¤ë»ÏËö¤À¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÌµÎé¤Ê¼õ¾Þ¼Ô¤¬¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£ºòÇ¯£±·î£±Æü¤ÎÆüËÜÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤Ç¤ÎÀ¶µÜ³¤ÅÍÀï¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ï¡¢Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤ÎÊ¿Æé¹¬¼£¼ÒÄ¹¤«¤é¾Þ¾õ¤È¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤òÅÏ¤µ¤ì¤ë¤âÊÒ¼ê¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¡£¤µ¤é¤ËÌÜÏ¿¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÉõ¤ò³«¤±¤ÆÃæ¿È¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ä¤È¡Ö¤µ¤Ã¤ÌÜÏ¿¤ÎÃæ¤ò¸«¤¿¤±¤É¡¢¶õ¤Ã¤Ý¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ï¼êÅÏ¤·¤ÇÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤ê¹þ¤ß¤Î¤¿¤á¸½¶â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ò¶òÃÔ¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö£Í£Ö£Ð¡ÊºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡Ë¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¼è¤ì¤º¡£ÃÏ¾åÇÈ¡¢¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤È¤«½Ð¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥ì¥¹°Ê³°¤Î¤³¤È¤ò´èÄ¥¤ë¤È¡¢¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤¬¼è¤ì¤ë¤È¤¤¤¦È¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£º£Ç¯¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤Ë½Ð¤è¤¦¤«¤Ê¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤µ¤Ã¤À¶µÜ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀèÇÚ¤ËÎ®¤ìÃÆ¤òÅö¤Æ¤ëÏÃ½Ñ¤ò»È¤Ã¤¿¡£
à£Ï£Ú£Á£×£Á·à¾ìá¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¼Ì¿¿»£±Æ¤Ç£Í£Ö£Ð¼õ¾Þ¤Î¾åÃ«º»Ìï¤Ë¥¬¥ó¤òÈô¤Ð¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¥Î¥¢¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¾®¶¶·úÂÀ¤Ë¤è¤ë´¥ÇÕ¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¤È¤Ã¤È¤ÈÂà¾ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡µ¢¤ê»ÙÅÙ¤òÀ°¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢½Â¡¹¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ï¡Ö²¶¤¬³§¤µ¤ó¤È´¥ÇÕ¤¹¤ë¤È¤Ç¤â»×¤Ã¤¿¡©¡¡µ¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡¢¤½¤ê¤ã¡×¤ÈÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£¼ø¾Þ¼°¤Ç¤ÏÂ³¤¤¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¾åÃ«¤«¤é¡Ö¥°¥Á¥°¥Á¤¦¤ë¤»¡¼¤ó¤À¤è¡£¾®¤µ¤¤ÃË¤À¤Ê¡×¤ÈÃÇºá¤µ¤ì¤¿¤¬¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¢¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°ÂÖ¤À¡£
¡¡Â©¤Ä¤¯´Ö¤â¤Ê¤¯¡Ö½÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¤â½Ð¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£µã¤¤¤¿¤éµö¤µ¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤Ê¤ó¤«¤Ì¤ë¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡£ÃÅ¾å¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤â¤Ì¤ë¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æº£²ó¤ÎÂç¾Þ¤ò¡Ö·ë¶É¥×¥í¥ì¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÄ¶Àä¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¡¢Ä¹¤¤¤â¤Î¤Ë´¬¤«¤ì¤Ê¤¤¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È²þ¤á¤ÆÄË´¶¤·¤¿¤è¡×¤È¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¯»ÄÇ°¤¬¤ë¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡Ö¤Ç¤â²¶¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥À¥µ¤¤À¸¤Êý¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢»î¹ç¤ÎÉôÊ¬¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï£Í£Ö£Ð¤è¤ê¤â²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤è¤Í¡×¤È¤è¤¦¤ä¤¯´î¤Ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤ËÉû¾Þ¤È¤·¤Æ¥«¥¹¥Æ¥é¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£ºòÇ¯£±£±·î¡¢ËÜ»æ¤Ë¥«¥¹¥Æ¥é¤òÂ£¤ë¤â£Í£Ö£Ð¤òÆ¨¤·¤Æ¡Ö¥«¥¹¥Æ¥é¡¢ÊÖ¤»¡ª¡×¤ÈÏ¢¸Æ¤·¤Æ¤¤¤¿£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤«¤é¤À¡£¤À¤¬¤³¤ì¤Ë¡Ö³Î¤«¤Ë¸À¤Ã¤¿¤±¤É¤µ¡¢ËÜÅö¤ËÊÖ¤»¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¡¡£Í£Ö£Ð¤È¤·¤ÆÊÖ¤»¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡ª¡×¤È¤Ê¤¼¤«·ã¹â¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦×ÖÅÙ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡Åì¥¹¥Ý¤Ï×ÖÅÙ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î¸ý¤Ë¥«¥¹¥Æ¥é¤ò²¡¤·¹þ¤à¤È¡Ö¾Þ¶â¤¬ËÜÅö¤Ë¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤ë¤ï¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤Æ²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£