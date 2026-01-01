ニューイヤー駅伝

元日に行われた第70回全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）で初優勝を飾ったGMOインターネットグループの優勝祝いに衝撃が広がっている。同グループの熊谷正寿代表が明かしたボーナスにファンは唖然となった。

手厚い待遇が待っていた。

熊谷氏はXに、GMOグループ新年会を開催した写真を添え「同席上で『ニューイヤー駅伝の優勝お祝い』をしました 選手一人一人に優勝賞金1000万円を支給 来年も連勝するお約束を頂きました！」と投稿。悲願の日本一を果たした駅伝メンバーの貢献を、多額のボーナスで報いた。

破格の支給金額にファンは騒然。ネット上では、驚きや羨望の声で溢れた。

「GMOのスケールの大きさにビックリ!!」

「1人1人に1000万？？太っ腹！」

「1人1人？凄過ぎる」

「凄い！夢がある」

「選手のモチベーションには確実になるよね」

「きちんと報酬でも報いているの素晴らしい」

「1人1人に1000万はやべーな笑」

「今後、箱根で活躍した選手が大挙してGMOに入社しそうですね！」

チームには青学大OBが多く所属。来季は第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の5区で大逆転を演じた同大のエース黒田朝日（4年）が入部予定で、連覇へ戦力強化を図る。



