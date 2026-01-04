◆全国高校ラグビー ▽決勝（３０分ハーフ） 桐蔭学園 ３６（５―５、３１―１０）１５ 京都成章 （７日、花園ラグビー場） （京都）

決勝が行われ、桐蔭学園（神奈川第１）が京都成章（京都）を３６―１５で下し、史上６校目となる３連覇を達成した。３月の全国選抜大会との春冬連覇で、関東勢では最多の歴代５位タイとなる６度目の優勝を果たした。準決勝（５日）で右肩を負傷も強行出場した高校日本代表候補フッカー・堂薗尚悟主将（３年）の気迫と共に、後半３連続トライなど試合巧者ぶりを発揮。２度目の決勝で初優勝を目指した京都成章を退け、来季は史上３校目の４連覇に挑む。

満面の笑みで両手を広げ、堂薗主将は３度舞った。桐蔭学園が、史上６校目となる大会３連覇を達成。「勝つために苦しいこともやってきた。最後にここで勝てて、本当にホッとした」。春の全国選抜に続くＶ。２回戦から史上初めて常翔学園、東海大大阪仰星、大阪桐蔭と“ラグビー王国”の大阪３強を乗り越えた強さを、決勝でも発揮した。

気迫がチームに乗り移った。堂薗は準決勝・大阪桐蔭（２４〇２１）との死闘で右肩を脱臼。フッカーでスローができないほどの状態だったが、この日の朝、強行出場を決めた。「めちゃくちゃ痛かった」。それでも「最後、ラスト６０分、肩が取れるまでやろうと思っていた」と、意地で体を張り続けた。前半１４分に先制されても、チームは動じず。劣勢もシミュレーションしていた。５―５の後半４分から３連続トライ。堂薗が後半１５分に退いても３６―１５と王者の貫禄。３年生で２か月考え抜いた今季のスローガン「氣」を胸に、６０分間を戦い抜いた。

常勝軍団の主将。重圧に苦しみ続けた。口下手な１８歳は就任当初、チームに自身の思いを伝えることに苦心。昨冬、練習見学に訪れた前主将の申驥世（しん・きせ、慶大１年）は「自分のマネをしようとしていた」と明かす。言葉でも影響力のあった申の背中を追っていたが「自分の言葉ではなかった」。申は伝えた。「なぜ、藤原先生がお前を主将にしたかを考えろ」。うまく話せなくても背中で引っ張る―。「声を出して、体を当てる」というスタイルに導かれた。

５月の国際交流大会で大阪桐蔭に１０―２０、関東大会決勝では国学院栃木に７―５０と敗れた。ミーティングでは、ＳＯ竹山から「このままならお前はキャプテンにいらない」とも言われた。チームをまとめるため、毎日のように「ちゃんと話せていた？伝わっていた？」と聞いて試行錯誤。厳しい言葉にも「竹山の言葉がなかったら、成長できなかった」と、感謝した。

直近７大会で５度の優勝。関東勢では単独最多の優勝回数となり、来季は史上３校目となる４連覇に挑む。決勝でも自分の主将像を示した堂薗は「最初は失敗があると思う。そこから自分たちが何をしないといけないか、チームで話し合えば成長していく」。自らが見せた背中を、後輩たちに引き継いだ。（大谷 翔太）

◇全国高校ラグビー決勝の記録

▽大会６度目Ｖは５位タイ 桐蔭学園の６度Ｖは天理（奈良）、東海大大阪仰星に並び５位。国学院久我山、目黒（現目黒学院。以上東京）の５度を抜き、関東勢最多

▽神奈川県勢９度目Ｖ 神奈川代表の優勝は５４年の慶応、９３、９４年度の相模台工、１０、１９、２０、２３〜２５年度の桐蔭学園で計９度目。最多Ｖは大阪の２２度で、東京１６度、京都と秋田１５度と続く

▽選手でも監督でも花園Ｖ 桐蔭学園・藤原監督は８５年度の大東大一（東京）ＷＴＢで花園Ｖ。伏見工（現京都工学院）ＳＨだった高崎利明監督、東海大大阪仰星フランカーだった湯浅大智監督は母校で達成している

※年またぎ開催となった７８年から年度表記

◆堂薗 尚悟（どうぞの・しょうご）２００７年８月１４日、神奈川・相模原市生まれ。１８歳。兄２人の影響で２歳からラグビーを始め、相模原ラグビースクール。相模原市立上溝南中までＣＴＢだったが桐蔭学園進学後、フッカーに転向。２年時にＵ１７日本代表、高校日本代表候補。次兄の昂修（中大４年）も桐蔭学園で１０１回大会準決勝進出。１７４センチ、９９キロ。

◆桐蔭学園 １９６４年創立の私立共学校。ラグビー部も同年創部で現部員は９１人。花園は９６年度大会に初出場して以来、優勝６度、準優勝５度。主な同校ＯＢはＦＢ松島幸太朗（東京ＳＧ）、日本代表ＳＨ斎藤直人（トゥールーズ）、高橋由伸（元巨人監督）、織田裕二（俳優）ら。所在地は横浜市青葉区。