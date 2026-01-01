オリックスのドラフト１位・藤川敦也投手（１８）＝延岡学園＝が７日、「１軍部屋」への“引っ越し”に意欲を見せた。九州ＮＯ１の１５３キロ右腕は、他の新人９選手と大阪・舞洲に入寮。球団ＯＢの山本（ドジャース）が使用した４１６号室の隣部屋に入り「山本由伸投手を超えないといけない」と高いノルマを設定した。

１７年春から運用が始まった同寮は４２部屋で大半が約１１畳だが、由伸が住んだ４１６号室を含めた５部屋のみが約１６畳の特別仕様。１軍で活躍する寮生にあてがわれ、２４年オフに山下が退寮して以降は全てが空き部屋（２６年の開幕までに退寮予定の寺西が一時的に使用）となっている。この日、そのことを伝え聞いた藤川は「一日でも早くその部屋に行けたらいい」とニヤリ。「早い段階で１軍に定着して、先発もさせてもらえたら」と、「１軍で１勝」をプロ１年目の目標に定めた。

高校時代の森松部長は、山本を宮崎・都城高時代に指導。２５年のワールドシリーズＭＶＰ右腕からはプロ入りに際し、恩師を通じて「いろんな人に失礼にならないように、信頼をしてもらっていこう」との金言を授けられた。１０日からは新人合同自主トレが開始。「プロの世界は厳しいと思うので、覚悟を決めてやらないといけない」と強い気持ちを胸に、唯一無二のプロ野球人生を歩み始める。（南部 俊太）