阪神・藤川球児監督（４５）が７日、新人７選手にプロとしての心構えを説いた。兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」で始まった新人合同自主トレ。平日にもかかわらず約８００人のファンが詰め掛けるなか、整列した金の卵たちを前に「まずは素直にやること。愚痴とか、そういうのは一切聞かない。必ず見ているので大丈夫」と熱く訴えかけた。

日米通算２４５セーブ。下積み生活を経て超一流になった自身の現役時代を思い返し、素直な心を持ち続ければ「１つ２つステージが上がる」と確信する。「うまくいかなかった時に卑屈になったり、誰かのせいにするのはやめよう。そういう選手は淘汰（とうた）されていく」。さらに、故障せずに万全の状態で２月１日を迎えるよう求めた。

今年も春季キャンプ中の１、２軍の区別を撤廃。主力中心の宜野座組と具志川組の沖縄２拠点でスタートし「１日、２日で交代することもある。私自身も行ったり来たりする」と頻繁に入れ替えを行う方針を示した。「勝たなきゃいけない。それに尽きる」。実力主義の信念を貫き、球団史上初のセ・リーグ連覇に挑む。素直に、真っすぐに―。

（中野 雄太）