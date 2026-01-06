“予選突破”くまモン、仮装大賞で岩田剛典らに“合格”おねだり 伊藤美誠と共演した“レジェンド”も登場
熊本のご当地キャラクター・くまモンが、12日放送の日本テレビ系『欽ちゃん＆香取慎吾の 第101回全日本仮装大賞』（後7：00〜後9：00）に出演する。
【番組カット】くまモンが登場！ある名産品に仮装
同番組は1979年にスタートし、今回で101回目を迎える。年々クオリティーの高い作品が生まれ、今ではアメリカの『ゴット・タレント』に出演する作品も誕生。200回放送に向けて、新たなスタートを切る。
今回は、初参加の審査員が多数となる。岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）や吉村崇（平成ノブシコブシ）くまモンが「合格」をおねだりしにいくシーンも。くまモンは、合格できるのか。
そして、東京五輪・卓球金メダリストの伊藤美誠も審査員として初参加する。伊藤と24時間テレビでの仮装で共演した優勝経験9回の「仮装レジェンド」梶原さんは、今回「浮世絵」の仮装で10回目の優勝を狙う。「心に残る演技で、ドラマの世界に入り込んですごく楽しく見させていただきました」と、伊藤も大絶賛の演技も見どころとなる。
