女優の大竹しのぶ（68）が7日放送のNHKラジオ第1「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・05）に出演し、長男の二千翔さんが結婚して初めて迎えた正月について語った。

二千翔さんは今年の5月に結婚。大竹は「何と、うちにも嫁が来ました。でもなんかうれしいものです」と報告。

「私は姑の立場として、お正月に家族が集まって、そこに今までいなかったお嫁さんという立場の人がうちに来てくれて、本当に大歓迎っていう感じで、私は本当に幸せ。来てくれただけで本当にありがとうという感じでした」と明かした。

大竹は正月の料理は、購入したおせち料理と「黒豆を煮たりとか、煮物をしたりとか、最低限のことだけはしました」としながらも「やっぱり楽しいですよね。ば〜っとお節料理が並ぶと お正月だなあって感じがします」と語った。

もっとも「子供たちはあまりおせち好きじゃないんですよね。せっかく作って並べてきれいにつくっても、あまり食べてくれないと、もういいかな、と思うけど、自分のためにも食べたいなと思って、やっぱりおせちは作りたいなと思います」と、来年以降も作っていきたいとした。