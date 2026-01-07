「日本がアジア最強だ」「次元が違う」日本の“５発圧勝”発進に韓国驚愕！「やはり優勝は日本だ」「本当に羨ましい」【U-23アジア杯】
大岩剛監督が率いるU-23日本代表は現地１月７日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップのグループステージ初戦でシリアと対戦。５−０で大勝を飾った。
10分にMF大関友翔のゴールで先制した日本は、１−０で迎えた後半に怒涛のゴールラッシュを披露。66分と75分に10番のMF佐藤龍之介、87分にFW石橋瀬凪のゴールで加点すると、後半アディショナルタイムにもFW道脇豊のPKでダメを押し、シリアを圧倒した。
この大勝発進に、優勝を争うライバルである韓国のファンは驚愕。この試合を速報した韓国メディア『naver』のコメント欄には次のような声が寄せられた。
「日本がアジア最強だ」
「韓国とは次元が違う」
「率直に言って、韓国より日本の方がうまくいくだろう」
「やはり優勝は日本だ」
「日本は賢くて創造的だが、韓国はただの無知だ」
「日本がサッカーは上手いね」
「日本は間違いなくアジア最高」
「日本はアジアから別のレベルに行く」
「日本が本当に羨ましい」
「正直、日本は最高だ」
「日本は年齢に関係なく上手い」
同じ時間帯に行われた試合で、韓国はイランとスコアレスドローに終わっただけに、余計に日本の強さに愕然としたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本の10番が圧巻の２ゴール！
