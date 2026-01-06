女優の大竹しのぶ（68）が7日放送のNHKラジオ第1「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・05）に出演し、「本当に泣きたくなるくらい幸せな大みそか」を過ごしたと明かした。

これまでは、大みそかと言えば女性陣が料理を作ったり片付けをしたりと忙しく過ごしていたため、「何年か前にお正月の集まりが会った時に、娘が“男ども動け！って怒った事があった”んですけど」と、長女のタレントIMALUが怒ったエピソードを披露した大竹だったが、今年は一転したという。

「何と、一カ月くらい前から、息子は去年の5月に結婚いたしまして、そこから今まで私のためにご飯一つ炊いたことのない、まったくもって何もできなかった息子が、お嫁さんのためにですね、SNSなどを見て、お料理の達人になったらしいんですよ」と、長男の二千翔さんについて説明。

「それで、今年の大みそかは、お母さんは何もしなくていいと言われて。二千翔と大親友の4人で招待するからって、親友の家に招待してもらいまして。本当に何もいらないからって。本当にそんなことあるのって行ったら、本当に凄いご馳走で」と、二千翔さんと妻、二千翔さんの親友ら4人で鶏、豚、牛肉のご馳走にクラゲの前菜に加え「お嫁さんがトルティーヤを生地から焼いて作ったりとか」、親友の実家が寿司屋のため「お刺身の盛り合わせもあって、凄い豪華で、私たちが“まったく、何でこんなのやんなくちゃならないのよ”って言いながらしたくする大みそかのご馳走とは段違いに素晴らしかったんですよ」と語った。

大竹は「なんだ、もっと前からやってほしかった。もう40なのに、とも思ったんですけど、本当にびっくりして。すごい集中して2人とも。本当に私達キッチンに入れなくて。デザートもチョコレートムースを息子のお嫁さんが作ってきてくれて。コーヒーもちゃんと豆から挽いて、なんて幸せなんだろうって本当に泣きたくなるくらい幸せな大みそかでしたね」としみじみ。

もっとも、正月に息子夫婦に会うと「2人ともめっちゃ疲れたって言っていました。こんなに疲れた大みそかは初めてだって」と笑い、「私達も作るから手伝わせてって、結局私達も今年の大みそかは一人一品ずつ持ち寄って、またやりましょうねって」話したと明かし、再び「本当に本当に幸せな大みそかでしたね」と幸せそうに語った。