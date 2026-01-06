ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は２２８ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式7日（NY時間14:01）（日本時間04:01）
ダウ平均 49233.24（-228.84 -0.46%）
ナスダック 23690.51（+143.34 +0.61%）
CME日経平均先物 52160（大証終比：+150 +0.29%）
欧州株式7日終値
英FT100 10048.21（-74.52 -0.74%）
独DAX 25122.26（+230.06 +0.92%）
仏CAC40 8233.92（-3.51 -0.04%）
米国債利回り
2年債 3.467（+0.004）
10年債 4.136（-0.037）
30年債 4.812（-0.053）
期待インフレ率 2.267（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.812（-0.030）
英 国 4.416（-0.064）
カナダ 3.383（-0.049）
豪 州 4.758（-0.034）
日 本 2.116（-0.013）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝56.06（-1.07 -1.87%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4459.90（-36.20 -0.81%）
ビットコイン（ドル）
90814.25（-2403.05 -2.58%）
（円建・参考値）
1423万0593円（-376558 -2.58%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
