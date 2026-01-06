NY株式7日（NY時間14:01）（日本時間04:01）
ダウ平均　　　49233.24（-228.84　-0.46%）
ナスダック　　　23690.51（+143.34　+0.61%）
CME日経平均先物　52160（大証終比：+150　+0.29%）

欧州株式7日終値
英FT100　 10048.21（-74.52　-0.74%）
独DAX　 25122.26（+230.06　+0.92%）
仏CAC40　 8233.92（-3.51　-0.04%）

米国債利回り
2年債　 　3.467（+0.004）
10年債　 　4.136（-0.037）
30年債　 　4.812（-0.053）
期待インフレ率　 　2.267（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.812（-0.030）
英　国　　4.416（-0.064）
カナダ　　3.383（-0.049）
豪　州　　4.758（-0.034）
日　本　　2.116（-0.013）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝56.06（-1.07　-1.87%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4459.90（-36.20　-0.81%）

ビットコイン（ドル）
90814.25（-2403.05　-2.58%）
（円建・参考値）
1423万0593円（-376558　-2.58%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ