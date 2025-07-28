½éÀï²÷¾¡¤ËÃç´Ö¾Î¤¨¤ë»Ô¸¶Íù²»(ÂçµÜ)¡Ö¥¿¥ê¥¯¤¬Á´Éô»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡×¡¢PK¥¥Ã¥«¡¼¤ÎÍýÍ³¤âÌÀ¤«¤¹¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êFW¤ÏÅÀ¤ò¼è¤Ã¤ÆÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¡×
[1.7 U23¥¢¥¸¥¢ÇÕGLÂè1Àá ÆüËÜ 5-0 ¥·¥ê¥¢ ¥¸¥Ã¥À]
¡¡½éÀï¤òÌµ¼ºÅÀ¤Ç½ª¤¨¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¡È¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¡É¤ÎU-21ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢2ºÐ¾å¤ÎU-23¥·¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ë5-0¤Ç´°Éõ¾¡Íø¡£DF»Ô¸¶Íù²»(ÂçµÜ)¤Ï¡ÖÁ°È¾¤Ë¸Ç¤µ¤Ï¸«¤é¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¤»þ´ÖÂÓ¤ËÅÀ¤ò¼è¤ì¤¿¡£5ÅÀÆþ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ê»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤¶ÛÄ¥´¶¤Ç½éÀï¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î½ÐÍè¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾10Ê¬¤ËMFÂç´ØÍ§æÆ(ÀîºêF)¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤Ç»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë±¿¤ó¤À¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤¿¤ì¤ë»þ´Ö¤âÂ³¤¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤ÏÃ¥¤¨¤º¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼õ¤±¿È¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¤¡¼¥¸¡¼¥ß¥¹¤âÂ³¤¤¤¿¡×(»Ô¸¶)¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¾ìÌÌ¤âÁý¤¨¤¿¤¬¡¢»Ô¸¶¤ÈDF²¬Éô¥¿¥ê¥¯¥«¥Ê¥¤ñ¥ÅÍ(ÅìÍÎÂç)¤òÃæ¿´¤Ë¼éÈ÷¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤«¤éMFº´Æ£Î¶Ç·²ð(FCÅìµþ)¤¬ÅÜÅó¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð5-0¤ÈÂçº¹¤Ç½éÀï¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡ÂçÎÌÆÀÅÀ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤Ê¼ý³Ï¤À¡£»Ô¸¶¤Ï½é¤á¤Æ¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À²¬Éô¤ò¾Î»¿¡£¡Ö¥¿¥ê¥¯¤¬Á´Éô»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤ª¤ì¤Ï¤ä¤ë¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×(»Ô¸¶)¡£Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤Ï²¬Éô¤ÎÌöÆ°¤Ë¡Ö¤¢¤ì¤¯¤é¤¤¤ä¤ì¤ÆÅöÁ³¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢»Ô¸¶¤ÎÂ¸ºß´¶¤âÉ¾²Á¤¹¤ë¡£¡ÖÍù²»¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï(±ÊÌî)½¤ÅÔ¤ä(ÅÚ²°)Ý¥Âç¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡£Ã¯¤¬½Ð¤Æ¤âÆ±¤¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬½Ð¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¡¢Ï¢·¸¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄÂÎÀ©¤ÎU-20ÆüËÜÂåÉ½¤Þ¤Ç¡¢»Ô¸¶¤¬PK¥¥Ã¥«¡¼¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¥ç¥¤¥¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢Âç´ä¹ä´ÆÆÄÂÎÀ©¤Ç¤ä¤êÊý¤ÏÊÑ¤ï¤ê¡¢¡Ö»î¹çÁ°¤«¤éFW¤ÎÁª¼ê¤¬½³¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×(»Ô¸¶)¡£½ªÎ»´ÖºÝ¤ÎPK¤Ç¤Ïº´Æ£Î¶Ç·²ð¤ÈÆ»ÏÆË¤¬ÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¥¥Ã¥«¡¼¤ÏÆ»ÏÆ¤Ë¡£»Ô¸¶¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êFW¤Ã¤ÆÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤«¤éÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¤â¤ó¡×¤È¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
¡¡½éÀï¤òÌµ¼ºÅÀ¤Ç½ª¤¨¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¡È¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¡É¤ÎU-21ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢2ºÐ¾å¤ÎU-23¥·¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ë5-0¤Ç´°Éõ¾¡Íø¡£DF»Ô¸¶Íù²»(ÂçµÜ)¤Ï¡ÖÁ°È¾¤Ë¸Ç¤µ¤Ï¸«¤é¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¤»þ´ÖÂÓ¤ËÅÀ¤ò¼è¤ì¤¿¡£5ÅÀÆþ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ê»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤¶ÛÄ¥´¶¤Ç½éÀï¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î½ÐÍè¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾10Ê¬¤ËMFÂç´ØÍ§æÆ(ÀîºêF)¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤Ç»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë±¿¤ó¤À¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤¿¤ì¤ë»þ´Ö¤âÂ³¤¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤ÏÃ¥¤¨¤º¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼õ¤±¿È¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¤¡¼¥¸¡¼¥ß¥¹¤âÂ³¤¤¤¿¡×(»Ô¸¶)¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¾ìÌÌ¤âÁý¤¨¤¿¤¬¡¢»Ô¸¶¤ÈDF²¬Éô¥¿¥ê¥¯¥«¥Ê¥¤ñ¥ÅÍ(ÅìÍÎÂç)¤òÃæ¿´¤Ë¼éÈ÷¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÎÌÆÀÅÀ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤Ê¼ý³Ï¤À¡£»Ô¸¶¤Ï½é¤á¤Æ¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À²¬Éô¤ò¾Î»¿¡£¡Ö¥¿¥ê¥¯¤¬Á´Éô»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤ª¤ì¤Ï¤ä¤ë¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×(»Ô¸¶)¡£Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤Ï²¬Éô¤ÎÌöÆ°¤Ë¡Ö¤¢¤ì¤¯¤é¤¤¤ä¤ì¤ÆÅöÁ³¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢»Ô¸¶¤ÎÂ¸ºß´¶¤âÉ¾²Á¤¹¤ë¡£¡ÖÍù²»¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï(±ÊÌî)½¤ÅÔ¤ä(ÅÚ²°)Ý¥Âç¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡£Ã¯¤¬½Ð¤Æ¤âÆ±¤¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬½Ð¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¡¢Ï¢·¸¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄÂÎÀ©¤ÎU-20ÆüËÜÂåÉ½¤Þ¤Ç¡¢»Ô¸¶¤¬PK¥¥Ã¥«¡¼¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¥ç¥¤¥¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢Âç´ä¹ä´ÆÆÄÂÎÀ©¤Ç¤ä¤êÊý¤ÏÊÑ¤ï¤ê¡¢¡Ö»î¹çÁ°¤«¤éFW¤ÎÁª¼ê¤¬½³¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×(»Ô¸¶)¡£½ªÎ»´ÖºÝ¤ÎPK¤Ç¤Ïº´Æ£Î¶Ç·²ð¤ÈÆ»ÏÆË¤¬ÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¥¥Ã¥«¡¼¤ÏÆ»ÏÆ¤Ë¡£»Ô¸¶¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êFW¤Ã¤ÆÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤«¤éÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¤â¤ó¡×¤È¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)