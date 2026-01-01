セリエA 25/26の第19節 ボローニャとアタランタの試合が、1月8日02:30にレナート・ダッラーラにて行われた。

ボローニャはタイス・ダリンガ（FW）、ニコロ・カンビアーギ（MF）、ジョバンニ・ファビアン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアタランタはニコラ・クリストビッチ（FW）、ニコラ・ザレフスキ（MF）、シャルル・デケテラーレ（FW）らが先発に名を連ねた。

37分に試合が動く。アタランタのシャルル・デケテラーレ（FW）のアシストからニコラ・クリストビッチ（FW）がゴールを決めてアタランタが先制。

ここで前半が終了。0-1とアタランタがリードしてハーフタイムを迎えた。

ボローニャは後半の頭から選手交代。リッカルド・オルソリーニ（FW）からジョナサン・ロウ（FW）に交代した。

60分、ボローニャが選手交代を行う。タイス・ダリンガ（FW）からチーロ・インモービレ（FW）に交代した。

その直後の60分アタランタが追加点。マルテン・デローン（MF）のアシストからニコラ・クリストビッチ（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、アタランタが0-2で勝利した。

2026-01-08 04:30:16 更新