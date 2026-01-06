父はSG2冠の寺田祥、妹が1月からA2級レーサーとなった空詩（129期）。寺田家3人目のレーサーとして昨年5月にプロデビューしたのが夢生（24＝山口）だ。

「父のレースは見たことがなかったんです。興味がなくて。でも、妹がデビューして見るようになって、ちょうど就職活動の時期と重なっていて、“自分もやってみようかな”って」

レーサーを志したきっかけは父ではなく、妹の影響だった。無事にデビューし、ここまで13節を走った。

「難しいですね。旋回がちゃんとできていない。練習でできてもレースでできないことが多い。同じことばかり繰り返さないようにしたいです」

100走して、まだ舟券絡みはないが、現在はA級に昇格した妹の空詩も初勝利は179走目。デビューから1年以上を要した。悲観することはない。

趣味は「最近は行けていないけど旅行が好き」と話す。「高校3年の夏に1カ月ほどイタリアへ1人で行った。ごはんがおいしかったし、どこを歩いても凄かった」。当時を思い出し、目を輝かせた。

「寺田家はイベントごとが好き。クリスマスは低予算でのプレゼント交換をしました」と、仲むつまじいエピソードも披露した。

「メンタルがブレないのが長所。長く続けられるレーサーを目指したい」

今後の成長が楽しみだ。

◇寺田 夢生（てらだ・むう）2001年（平13）11月1日生まれ、山口県防府市出身の24歳。山口支部の136期生として25年5月に徳山でデビュー。好きな食べ物は「二郎系ラーメン」。よく聴く曲は「ヤンボーのラップ」。1メートル54。血液型O。