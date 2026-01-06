女優の大竹しのぶ（68）が7日放送のNHKラジオ第1「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・05）に出演。体型を女性に戻すためにダイエットしたと明かした。

リスナーからのダイエットの難しさについてのメールを読んだ大竹は「もうね、私もグッズは色々買いましたよ。脂肪燃焼クリームとか、ピアフというお芝居で下着姿にならないといけないので、腕が私太いし…」と語り「言い訳のように言いますけど、リア王で男性役やって4キロ太ったので、体型を女性に戻さなくちゃいけなくて」と説明した。

大竹は11月まで舞台「リア王」で主役のリア王を演じており、今度は1月10日からの舞台「ピアフ」でフランスの歌手エディット・ピアフを演じる。

そのため「脂肪燃焼クリームと、付けるだけで腕がやせるとか、ブルブルブルっとか…いっぱい買ったんだけどね。続かないわそんなもの」と語った。

だが「でもやっぱり、お稽古入って1カ月ぐらいたったので、歌い通しで体重3キロくらいダウンできました」と、稽古が一番のダイエットになったとし、「ここから私、ダイエットとかもうしない」と宣言。「食べないと元気にならないし、食べないと声は出ないし、食べないと楽しくないし幸せなのは食べることなので」と笑っていた。