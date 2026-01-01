ジャイアンツが獲得も…

米大リーグ・ジャイアンツは6日（日本時間7日）、ジャスティン・ディーン外野手をメジャー出場前提の40人枠から外すDFA（事実上の戦力外）にしたと発表した。ドジャースで2025年の世界一メンバーになったが、このオフに放出され、ジャイアンツが獲得していた。再び届いた非情通告に衝撃が広がった。

29歳のディーンは昨季、ドジャースでメジャーデビュー。レギュラーシーズンで18試合に出場した。ワールドシリーズ（WS）第6戦では2点リードで迎えた9回無死一塁の場面で、フェンスと地面の隙間にスッポリ挟まった打球をボールデッドとアピール。エンタイトル二塁打としたことで、マウンド上の佐々木朗希投手を救っていた。

昨季終了後にメジャー40人枠から外され、事実上の戦力外に。その後、ジャイアンツ入団が決まったが、わずか2か月でまたも非情通告がなされたと米カリフォルニア州地元紙「サンフランシスコ・クロニクル」のスーザン・スラッサー記者がXで伝えた。

米最大の移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」のXでも「ジャイアンツがジャスティン・ディーンをDFAに」と伝えられ、米専門メディア「ドジャース・ネーション」のXも「ディーンが2026年シーズンをどこでスタートするかはまだ不明だが、彼がドジャースで過ごした時間はずっと記憶に残るであろう」と、去就を気にかけた。

米ファンからは「ドジャース、彼を連れ戻して」「40人枠を45人に拡大して欲しい。選手のキャリアを潰している」「ジャスティンにとってこれは残念だ」「春季トレーニングの前に？ なんてこった」「彼を呼び戻せ！！！」「私たちのワールドシリーズのレジェンドをチームに戻してくれ！」といった反応が並ぶなど、衝撃が広がっている。日本ファンも「ディーン君可哀想や」「またか」などと同情していた。



（THE ANSWER編集部）