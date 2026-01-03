櫻坂４６が、３月２８日、２９日に東京ビッグサイトで開催される世界最大級のアニメイベント「ＡｎｉｍｅＪａｐａｎ ２０２６」のアンバサダーに就任すると８日、発表された。

２０１４年の初開催から１３回目を迎える同イベントは、前回１５万人を超える来場者を動員。今回は東展示棟に加え、南展示棟と屋上展示場を舞台に、過去最大級の開催面積で開催され、出展社は大手アニメ関連企業をはじめ過去最多となる１２０社以上の出展が決定し、開催規模としても過去最大となる。

また、櫻坂４６が２年連続のアンバサダーに就任することも発表。アンバサダー就任にあたり、メンバーの松田里奈、森田ひかる、谷口愛季、中嶋優月、的野美青がコメントを寄せた。

松田は「昨年に引き続き、なんと今年もアンバサダーを務めさせていただきます！ 昨年初めてＡｎｉｍｅＪａｐａｎのステージに立たせていただき、緊張の中でもアニメの面白さ、楽しさ、ワクワクを感じた忘れられない思い出です！ 会場に来てくださる皆さんと全力で楽しみたいと思います！ いろんな思い出作りましょ〜！」と呼びかければ、森田は「ここでしか見られないステージや豪華なブースなど会場の盛り上がりに昨年はとても心が躍りました。アニメへの愛を皆様と共有し合い、新たな魅力と出会えるような時間になったらいいなと思います。存分に楽しんで盛り上がっていきましょう！」と意気込んだ。