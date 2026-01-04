マクドナルド×青春漫画「ろくでなしBLUES」初コラボ実現 眞栄田郷敦が学ラン姿で迫力演技
◆マクドナルド“スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック”再登場
「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」は、2022年に初登場して以来人気の商品で、粗挽きブラックペッパーとガーリックの風味を活かし、スパイシーでクセになる味わいが特長の、期間限定のチキンマックナゲット（R）。カリッと香ばしい衣とジューシーなチキンに、ホワイトペッパーや唐辛子などの香辛料を加えることで、食べ進めるほどに満足感が増す仕上がりとなっている。
「サワークリームタルタルソース」は、まろやかでクリーミーなサワークリームにガーリックの旨みを加え、ピクルスの爽やかな酸味がアクセントになった、コク深くもさっぱりとした味わいのソース。オニオンパウダーを隠し味に用いることで、ナゲットの旨みをさらに引き立てている。
さらに、夕方5時以降の夜マック限定でナゲットとポテトを一緒に楽しめるセット「食べくらべポテナゲ大」「食べくらべポテナゲ特大」も登場。「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」が含まれたこのセットは、2種類の期間限定ソースも選べる構成となっており、ボリューム感とバリエーションを一度に楽しむことができる。
◆マクドナルド「ろくでなしBLUES」と初コラボ
新TVCMは、人気青春漫画「ろくでなしBLUES」との初のコラボレーション作品。眞栄田が、漫画の主人公“前田太尊”姿の“眞栄田太尊”として登場し、仲間たちとともに商品を豪快に楽しむ様子を描いている。
本作は、実写と漫画が融合したスタイリッシュな演出が特長。仲間と共に商品を豪快に楽しむシーンや、「ナゲットはなー、こういくんだよ」という決めゼリフが印象的で、見る人の心に熱く響く内容となっている。
また「ろくでなしBLUES」作者・森田まさのり先生による描き下ろしビジュアルが特別公開された。
◆眞栄田郷敦、学ランで“前田太尊”姿に
漫画「ろくでなしBLUES」の舞台となった帝拳高校の雰囲気とライブ感を演出するため、撮影は学校の跡地を活用した施設で実施。主人公の前田太尊に扮した眞栄田は、ビシッとした学ラン姿で颯爽と登場。監督から設定やストーリーについて説明を受け、一つひとつのカットで要求される演技を入念にチェックした。ファーストテイクは、眞栄田の足元越しに、カメラが足元からゆっくりと上へ移動していき、校舎裏に集まっている仲間たちが映る場面。一触即発の緊張した空気感を醸し出す、映画のようなワンシーンを追求した。
眞栄田と仲間たちが足を大きく開き、かかとを地面につけて深くしゃがむ“ヤンキー座り”をしているシーン。仲間たちをメインに撮影する場面で、監督が熱心に演技指導をしていた最中、足元だけが映る眞栄田もずっと同じ姿勢で待機していた。体勢的にキツそうに見えたことから、スタッフの一人が「椅子に座りますか？」と声をかけたところ、眞栄田は涼しげな顔で「大丈夫です」とコメント。鍛えられた足腰の筋力、体幹の強さで、長時間の“ヤンキー座り”を見事にキープしていた。
◆眞栄田郷敦、争奪戦シーンで迫力演技見せる
眞栄田と仲間たちが商品を巡って争奪戦を繰り広げるシーンは、屋上からのカメラで、全体を見渡す俯瞰ショットで撮影。ここでは大声で「ウォーッ！」と吠えて、仲間たちをひるませる眞栄田を中心にカメラを向けたが、テストを経て少し物足りないと感じたのか、眞栄田自ら監督のもとに歩み寄り、「“ウォー”ではなく、“オラー”と言う方がもっと気合いが入りそうな気がします」と提案。本番でそのアイデアが採用されると、眞栄田はもちろんのこと、それに負けじと仲間たちの動きも一段と良くなり、迫真のお芝居の撮影に成功した。
争奪戦を繰り広げる仲間たちを横目に、眞栄田がちゃっかり商品を食べてしまうシーン。「くーっ！！」と言いつつ、絶妙の表情で表現すると、監督も「発声のタイミングも表情もバッチリです！」とすかさずOKを出した。また、商品パッケージをカメラに向かって掲げるシーンでは、眞栄田が中身をアピールしつつ、上目づかいでカメラを見つめた瞬間、モニターを覗き込んでいた監督やスタッフの皆さんから「かっこいい！」「セクシー！」という歓声とため息が聞こえていた。
眞栄田が手でユニークなポーズで商品を掴み、「今しかできねーことだよ！」と笑みを浮かべるシーン。ここでは監督から「命を懸けるぐらいのイメージで」「もっとテンション高く」と矢継ぎ早の指示があった。テイクを重ねる毎にお芝居の凄みが増していく中、「カット！」の声がかかった直後、ふと商品を掴んでいる自らの手元を見て“素”に戻り、思わず吹き出してしまった眞栄田。周囲からもつられて笑い声があがった。（modelpress編集部）
◆眞栄田郷敦インタビュー（一部抜粋）
― マクドナルドのCMに出演した感想を教えてください。
「26年間お世話になっているマクドナルドさんのCMということで、本当に楽しみにしていましたし、今回は『ろくでなしBLUES』の実写ということで、それも含めてすごくワクワクしました。撮影もすごく楽しかったです。兄からギフトカード（マックカード）をもらったことがあったんですよ。当時、僕は高校生か卒業してこの仕事を始めたぐらいの年齢でしたが、それがむちゃくちゃうれしくて、自慢気にそのギフトカードを持ってマクドナルドへ行って、友達と一緒に爆食いをするという。その頃から、『いつかマクドナルドさんのCMに出たい』と思っていたので、今回、すごく光栄でした」
― マクドナルドの思い出やエピソードがございましたら教えていただけますでしょうか。
「日常生活の中にありすぎて、いっぱいありますが、僕はアメリカで生まれ育ったので、ランチでみんなとマクドナルド、という時が結構あって、そういう日はワクワクしていましたし、中学、高校の時は帰りや休みの日に学校の友達とよく行きました。あと、僕は海外旅行に行くと、現地のマクドナルドへ行って、『ここが違うんだな』とか、そういう発見をして楽しんだりします。たくさん思い出がありますね」
― これから演じてみたい役柄やキャラクターはございますか？
「すごく尖っている役とか、今回の前田太尊みたいな役もとても魅力的だなと思います。尖っていたり、ちょっと変な役だったりするけど、魅力的に見える、みたいな役柄には、やっぱり惹かれますね」
― 「今しかできねーことだよ。」と、「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」を食べるCMですが、眞栄田さんが“今しかできない”と考えていること、“今だからしたい”ことを教えてください。
「僕は、1月に26歳になったんですけど、“そろそろ30歳がちょっと見えてきたな”、と。それまでにたくさん経験を積んで、すごく味のある、深みのある30代になりたいと思っているので、いろいろな人と出会って、いろいろな話をして、いろいろなおいしいものを食べたり、いろいろな場所に行ったりという経験を、今だからこそ増やしていきたいと思います」
― 2026年1月にCM放映開始となりますが、新年ということで、2026年の抱負や目標、新たに始めたいことはありますか？
「毎年一緒なんですけど（笑）、プライベートは引き続き楽しんでいこうと思いますが、仕事に関しては、とにかくいただいたお仕事を一個一個頑張って、前の自分を超えていけるように、毎年一個一個積み重ねていくしかないのかなと思っています」
