櫻坂46が、3月28、29日に東京ビッグサイトで開催される世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」でアンバサダーを務めることが8日、分かった。2年連続での就任となる。

同イベントは、14年の初開催から13回目を迎え、前回は15万人を動員した。アニメ関連企業による出展ブースや人気作品のステージを楽しむことができるパブリックデイと、ファミリー・キッズ向けのアニメに関する展示やステージが行われる入場無料のファミリーアニメフェスタ2026を3月28・29日に、商談・ビジネスを目的としたビジネスデイを3月30・31日に開催する。

櫻坂46は、3月4日に開催される「アニメ化してほしいマンガランキング2026」授賞式への登壇をはじめ、期間中のX（旧Twitter）やTikTok（ティックトック）など公式SNSでの精力的な発信、イベント当日のステージ出演などを行う。

アンバサダー就任を受け、グループのキャプテン松田里奈（26）をはじめ森田ひかる（24）谷口愛季（20）中嶋優月（22）的野美青（19）がコメントを寄せた。

松田は「昨年初めて『AnimeJapan』のステージに立たせていただき、緊張の中でもアニメの面白さ、楽しさ、ワクワクを感じた忘れられない思い出です！ また新たなアニメとの出会い、人との出会い、好きとの出会い、いろんな出会いも生まれる『AnimeJapan2026』。会場に来てくださる皆さんと全力で楽しみたいと思います！」と心待ちにした。

森田は「アニメへの愛を皆さまと共有し合い、新たな魅力と出会えるような時間になったらいいなと思います。存分に楽しんで盛り上がっていきましょう！」と熱く語った。アニメ好きだという谷口は「最高の空間でみなさんとアニメについて語り合い、新しいアニメの魅力をさらに発見していきたいです」と気合十分。

中嶋は「昨年に引き続きこのすてきなイベントに携わることができてうれしいです。ありがとうございます。多くの方が楽しみにされている当日は、昨年の経験を生かして皆さんと一緒に盛り上げていきたいと思います」と感謝と決意を口にし、的野も「作品とファンの皆さんをつなぐ架け橋として、たくさん盛り上げていきたいです。心を込めて精いっぱい頑張ります！」と意気込みを語った。