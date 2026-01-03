眞栄田郷敦、『ろくでなしBLUES』実写版“前田太尊”に マクドナルド新CMに出演
俳優の眞栄田郷敦が出演するマクドナルドの新CM「今しかできねーこと」篇が13日から放送される。人気青春漫画『ろくでなしBLUES』との初のコラボレーション作品で、眞栄田が、漫画の主人公“前田太尊”姿の“眞栄田太尊”として登場する。あわせて、『ろくでなしBLUES』作者・森田まさのり氏による描き下ろしビジュアルが特別公開された。
【写真】かっこいい！リーゼント姿で変なポーズを披露する眞栄田郷敦
CMでは、眞栄田が仲間と共に「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」を豪快に楽しむシーンや、「ナゲットはなー、こういくんだよ」という決めゼリフが印象的に描かれている。
漫画『ろくでなしBLUES』の舞台となった帝拳高校の雰囲気とライブ感を演出するため、撮影は学校の跡地を活用した施設で行われた。主人公の前田太尊に扮した眞栄田は、ビシッとした学ラン姿で颯爽と登場。監督から設定やストーリーについて説明を受け、一つひとつのカットで要求される演技を入念にチェック。ファーストテイクは、眞栄田の足元越しに、カメラがゆっくりと上へ移動していき、校舎裏に集まっている仲間たちが映る場面。一触即発の緊張した空気感を醸し出す、映画のようなワンシーンが追求された。
眞栄田と仲間たちが足を大きく開き、かかとを地面につけて深くしゃがむ“ヤンキー座り”をしているシーン。仲間たちをメインに撮影する場面で、監督が熱心に演技指導をしていた最中、足元だけが映る眞栄田もずっと同じ姿勢で待機していた。体勢的にキツそうに見えたことから、スタッフの1人が「椅子に座りますか？」と声をかけたところ、眞栄田は涼しげな顔で「大丈夫です」と返答。鍛えられた足腰の筋力、体幹の強さで、長時間の“ヤンキー座り”を見事にキープしていた。
眞栄田と仲間たちが「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」を巡って争奪戦を繰り広げるシーンは、屋上からのカメラで、全体を見渡す俯瞰ショットで撮影した。ここでは大声で「ウォーッ！」と吠えて、仲間たちをひるませる眞栄田を中心にカメラを向けたが、テストを経て少し物足りないと感じたのか、眞栄田自ら監督のもとに歩み寄り、「“ウォー”ではなく、“オラー”と言うほうがもっと気合いが入りそうな気がします」と提案。本番でそのアイデアが採用されると、眞栄田はもちろんのこと、それに負けじと仲間たちの動きも一段と良くなり、迫真の芝居の撮影に成功した。
争奪戦を繰り広げる仲間たちを横目に、眞栄田がちゃっかり「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」を食べてしまうシーン。「くーっ!!」と言いつつ、黒胡椒の香り高い辛さのニュアンスを絶妙の表情で表現すると、監督も「発声のタイミングも表情もバッチリです！」とすかさずOK。商品パッケージをカメラに向かって掲げるシーンでは、眞栄田が中身をアピールしつつ、上目づかいでカメラを見つめた瞬間、モニターを覗き込んでいた監督やスタッフの皆さんから「かっこいい！」「セクシー！」という歓声とため息が漏れた。
眞栄田がユニークな手のポーズで「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」を掴み、「今しかできねーことだよ！」と笑みを浮かべるシーン。ここでは監督から「命を懸けるぐらいのイメージで」「もっとテンション高く」と矢継ぎ早の指示も。テイクを重ねるごとに芝居の凄みが増していく中、「カット！」の声がかかった直後、ふと、商品を掴んでいる自らの手元を見て“素”に戻り、思わず噴き出してしまった眞栄田。周囲からもつられて笑い声があがった。
今回のコラボにあたり特別公開された、『ろくでなしBLUES』作者・森田まさのり氏による描き下ろしビジュアルは、前田太尊が「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」をクールに持った迫力の1枚。作品ファンはもちろん、初めて見る人にも“太尊らしさ”が伝わる仕上がりで、熱さとユーモアが詰まったイラストとなっている。
■眞栄田郷敦インタビュー
――マクドナルドのCMに出演した感想を教えてください。
眞栄田：26年間お世話になっているマクドナルドさんのCM ということで、本当に楽しみにしていましたし、今回は『ろくでなしBLUES』の実写ということで、それも含めてすごくワクワクしました。撮影もすごく楽しかったです。兄からギフトカード（マックカード）をもらったことがあったんですよ。当時、僕は高校生か卒業してこの仕事を始めたぐらいの年齢でしたが、それがむちゃくちゃうれしくて、自慢気にそのギフトカードを持ってマクドナルドへ行って、友達と一緒に爆食いをするという。その頃から、『いつかマクドナルドさんのCMに出たい』と思っていたので、今回、すごく光栄でした。
――マクドナルドの思い出やエピソードを教えてください。
眞栄田：日常生活の中にありすぎて、いっぱいありますが、僕はアメリカで生まれ育ったので、ランチでみんなとマクドナルド、という時が結構あって、そういう日はワクワクしていましたし、中学、高校の時は帰りや休みの日に学校の友達とよく行きました。あと、僕は海外旅行に行くと、現地のマクドナルドへ行って、『ここが違うんだな』とか、そういう発見をして楽しんだりします。たくさん思い出がありますね。
――「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」を味わった感想、また2つの期間限定ソースのうち“推し”のソースを教えてください。
眞栄田：箱を開けた瞬間の香りがとんでもなく食欲をそそって、すごく食欲が出てきて、唐辛子じゃない辛さというか、黒胡椒のスパイシーさがやみつきになりますよね。いつも食べていますが、改めてそう感じました。ソースに関しては、やみつき旨にんにくソースは「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」の旨味を後押ししてくれて、サワークリームタルタルソースのほうは、スパイシーさを緩和して、さっぱり食べられるようになるというか。エンドレスで、交互に食べたくなるソースなので、どっちか選べと言われると本当に難しいですね…（笑）。
――これから演じてみたい役柄やキャラクターはありますか？
眞栄田：すごく尖っている役とか、今回の前田太尊みたいな役もとても魅力的だなと思います。尖っていたり、ちょっと変な役だったりするけど、魅力的に見える、みたいな役柄には、やっぱり惹かれますね。
――「今しかできねーことだよ」と、「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」を食べるCMですが、“今しかできない”と考えていること、“今だからしたい”ことを教えてください。
眞栄田：僕は、1月に26歳になったんですけど、“そろそろ30歳がちょっと見えてきたな”、と。それまでにたくさん経験を積んで、すごく味のある、深みのある30代になりたいと思っているので、いろいろな人と出会って、いろいろな話をして、いろいろなおいしいものを食べたり、いろいろな場所に行ったりという経験を、今だからこそ増やしていきたいと思います。
――今月からCM放映開始となりますが、新年ということで、2026年の抱負や目標、新たに始めたいことはありますか？
眞栄田：毎年一緒なんですけど（笑）、プライベートは引き続き楽しんでいこうと思いますが、仕事に関しては、とにかくいただいたお仕事を一個一個頑張って、前の自分を超えていけるように、毎年一個一個積み重ねていくしかないのかなと思っています。
――CM内で仲間に「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」の食べ方をレクチャーするシーンがありますが、おすすめのマクドナルドのメニューの組み合わせを教えてください。
眞栄田：バーガーはその日の気分によって変わりますが、絶対マックフライポテトのL、ドリンクのLをセットにして、追加でチキンマックナゲットを頼むというのは、昔からずっと変わらない定番ですね。ソースもバーベキューとマスタード以外に、期間限定の1種類も必ずと言っていいほど食べていると思います。
――最後に、「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」好きの人やマクドナルドファンの皆さんにメッセージをお願いします。
眞栄田：皆さんこんにちは、眞栄田郷敦です。今年も、「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」と、「やみつき旨にんにくソース」「サワークリームタルタルソース」の2つの期間限定ソースが登場します。今しかできねーこと、しようぜ。 「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」と2種類の期間限定ソース、1月14日水曜日から、全国のマクドナルドで、お楽しみください。
