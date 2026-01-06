マクドナルド「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」が2種の新ソースとともに登場 1・14から限定販売へ
日本マクドナルドは、14日から期間限定で「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」を全国のマクドナルド店舗にて発売する。今回は、この商品の魅力をさらに引き立てる2種類の新しい期間限定ソースが登場する。
【画像】食べくらべポテナゲ大・特大とのおトクなセット
「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」は、2022年に初登場して以来人気の商品で、粗挽きブラックペッパーとガーリックの風味を活かし、スパイシーでクセになる味わいが特長の、期間限定のチキンマックナゲット。カリッと香ばしい衣とジューシーなチキンに、ホワイトペッパーや唐辛子などの香辛料を加えることで、食べ進めるほどに満足感が増す仕上がりとなっている。
期間限定ソースのうち「やみつき旨にんにくソース」は、すりごまの香ばしさに濃口醤油とにんにくの力強い旨みを重ねた、焼き肉のタレを彷彿とさせる和風ソース。隠し味としてソテーオニオンとごま油を加えることで、コクと深みのある味わいに仕上げられた。
「サワークリームタルタルソース」は、まろやかでクリーミーなサワークリームにガーリックの旨みを加え、ピクルスの爽やかな酸味がアクセントになった、コク深くもさっぱりとした味わいのソース。オニオンパウダーを隠し味に用いることで、ナゲットの旨みをさらに引き立てる。通常のチキンマックナゲットとも相性抜群。
午後5時以降の夜マック限定でナゲットとポテトを一緒に楽しめるおトクなセット「食べくらべポテナゲ大」「食べくらべポテナゲ特大」も登場。「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」が含まれたこのセットは、2種類の期間限定ソースも選べる構成となっており、ボリューム感とバリエーションを一度に楽しめる商品となる。
