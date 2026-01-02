Snow Man渡辺翔太、“夜のご褒美”ナイトマスクをプロデュース 使ってほしい人は阿部亮平「朝の顔なので！」
9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太が、アンバサダーを務めるアルビオンのスキンケアブランド『FLARUNE』（フラルネ）とコラボレーションしたナイトマスク「Shota Watanabe Collaboration Mask」が23日より発売されることが決定した。あわせて特設サイトにて特別ムービーも公開される。
【動画カット】素敵なお目々⋯コラボ商品を熱く語る渡辺翔太
「夜の癒しタイム」というコンセプトのもと、忙しい毎日を送る現代人のために、一日頑張った肌が整うよう開発された、夜用のスペシャルケアアイテム。
特別ムービーでは、夜の深いトーンをイメージさせるネイビーの衣装に身を包む渡辺が、コラボマスクのコンセプトである「夜の癒しタイム」の世界観に合わせ、落ち着いた声でマスクへのこだわりを語る。毎日忙しくて十分に休めていない人に寄り添いながら「たまに、僕もだったり」と、少し照れながらも笑みを見せる渡辺の表情が見どころに。
渡辺が特にこだわりを語るのは、マスクの「ひたひた感」。マスクをパッケージから開けて手に取りながら「伝われ！このひたひた感！」と想いを込める様子からも渡辺のこだわりの強さがあふれている。終盤の「明日の肌のそばにいる。」のコピーとともに、「夜の癒し」を感じる渡辺の表情にも注目だ。
撮影現場では、高級感あふれるパッケージを手にした渡辺が「良いものができたと思っています」と誇らしげに語る姿や、香りへのこだわりについてもほほ笑みながら紹介するなど、表現力を存分に発揮。癒しマスクのうるおいと安らぎを思わせる空間と、渡辺の自然体な美しさが見事に掛け合わさり、渡辺の魅力に惹きつけられる撮影となった。
■渡辺翔太インタビュー
――今回のコラボマスクは、渡辺さんのこだわりがとても詰まっている商品だと思いますが、このマスクを一言で言い表すと、どんな商品ですか？
“夜のご褒美（ほうび）”！理由は、 僕は普段の日中や仕事前で（パックを）使うことが多いですが、夜、家に帰って、お風呂に入って、1日の仕事が終わったあとの、パッて付けたときの、「ああ今日も1日終わったって、自分頑張ったな」っていう合図みたいなものだと感じるからです。マスクを付けるときにそう思うことが多いので、少しでも皆さんの1日の終わりのご褒美の時間になればいいなと思うので、一言で言うなら“夜のご褒美”かなっていう感じです。
―― 今回のコラボマスクは、夜に使うマスクっていうところだと思いますが、渡辺さんの寝付きは良いほうですか？また睡眠に対してどのようなこだわりがあるのか教えてください。
寝付きは良くないかも(笑)。少し不健康に聞こえてしまうのかもしれないけど。例えば、映画の撮影、ドラマの撮影、番組の撮影、CMの撮影、の前日って結構（いろいろなことを）想像してしまいます。ただ、睡眠は大事だと思っているので、逆算して、時間があるのであれば、次の日早起きとかだったら、テレビもつけずに携帯も触らずに、パッと、お風呂に入って、スキンケアして寝ます。デジタルに触れないで、とにかく睡眠時間を取るということは意識しています。
――渡辺さんは誰もが知るようにとても肌がきれいですが、肌の調子が悪い日はありますか？
僕、マジで調子悪い日ないかも！ほかの方から見たら、なんかいつもより、肌荒れしてない？って思われているかもしれないけど、自分がそれを思うと、気分まで落ちてくるので、常に調子良いって思うようにしています。心と顔のコンディションは、モチベーションに比例している気がします。だから調子良いときにこのマスクを付けたら、より調子良くなりますね。色味は夜っぽいイメージのパッケージを選んで、夜に使っていただくのもいいですが、それに限らず朝も使っていただきたいです！仕事前やそれぞれのタイミングでいいと思います。
――もし身近な方にこのコラボマスクを送るとしたら、誰にどんなタイミングで送って、使ってほしいですか？
あべちゃん！（阿部亮平）あべちゃんは今、それこそ朝の顔なので！朝の情報番組の金曜パーソナリティーをしているから、木曜日の夜は早く寝て、たぶん朝2時、3時には起きているのかなって。朝からさわやかなお兄さんのあべちゃんを皆さまにお届けするためにプレゼントしたいなって思います。
