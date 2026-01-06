=LOVE、「とくべチュ、して」が自身初の累積再生数1億回突破【オリコンランキング】
指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・=LOVE（イコールラブ）の「とくべチュ、して」が、1月8日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身初の累積再生数1億回突破作品となった。週間再生数は330万6504回、累積再生数は1億292万6207回。
【動画】自身初の累積再生数1億回突破した、=LOVE「とくべチュ、して」MV
本作は、プロデューサーの指原が作詞を担当。昨年12月30日に『第67回 輝く！日本レコード大賞』で作詩賞を受賞した。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年1月12日付：集計期間：2025年12月29日〜2026年1月4日）＞
