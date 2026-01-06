NY株式7日（NY時間13:13）（日本時間03:13）
ダウ平均　　　49242.95（-219.13　-0.44%）
ナスダック　　　23692.93（+145.76　+0.62%）
CME日経平均先物　52145（大証終比：+135　+0.26%）

欧州株式7日終値
英FT100　 10048.21（-74.52　-0.74%）
独DAX　 25122.26（+230.06　+0.92%）
仏CAC40　 8233.92（-3.51　-0.04%）

米国債利回り
2年債　 　3.465（+0.002）
10年債　 　4.134（-0.039）
30年債　 　4.812（-0.053）
期待インフレ率　 　2.266（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.812（-0.030）
英　国　　4.416（-0.064）
カナダ　　3.383（-0.049）
豪　州　　4.758（-0.034）
日　本　　2.116（-0.013）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝55.92（-1.21　-2.12%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4459.60（-36.50　-0.81%）

ビットコイン（ドル）
91216.81（-2000.49　-2.15%）
（円建・参考値）
1428万8201円（-313357　-2.15%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ