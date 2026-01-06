ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は２１９ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式7日（NY時間13:13）（日本時間03:13）
ダウ平均 49242.95（-219.13 -0.44%）
ナスダック 23692.93（+145.76 +0.62%）
CME日経平均先物 52145（大証終比：+135 +0.26%）
欧州株式7日終値
英FT100 10048.21（-74.52 -0.74%）
独DAX 25122.26（+230.06 +0.92%）
仏CAC40 8233.92（-3.51 -0.04%）
米国債利回り
2年債 3.465（+0.002）
10年債 4.134（-0.039）
30年債 4.812（-0.053）
期待インフレ率 2.266（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.812（-0.030）
英 国 4.416（-0.064）
カナダ 3.383（-0.049）
豪 州 4.758（-0.034）
日 本 2.116（-0.013）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝55.92（-1.21 -2.12%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4459.60（-36.50 -0.81%）
ビットコイン（ドル）
91216.81（-2000.49 -2.15%）
（円建・参考値）
1428万8201円（-313357 -2.15%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
