ユーロドルは緩やかな戻り売りが続いており、１．１６ドル台後半で推移している。１００日線が１．１６６５ドル付近に来ているが、その水準をうかがう展開が見られている。一方、ユーロ円は一時１８２円台に下落する場面が見られたものの、ＮＹ時間に入って１８３円台に下げ渋る展開。こちらは２１日線付近での推移となっている。



ＥＣＢの利上げについて、２０２７年３月に実施される可能性が示唆されており、昨年末時点の見通しからは後退した。７日発表のドイツ小売売上高が予想外に落ち込んだことが要因。



ＥＣＢの金融政策を巡って短期金融市場では、年内は、据え置きが有力視されており、僅かに利下げの可能性を織り込んでいる。その一方、こちらも僅かではあるが、２７年１－３月期（第１四半期）に利上げを予想している状況となっている。



EUR/USD 1.1688 EUR/JPY 183.11 EUR/GBP 0.8678



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

