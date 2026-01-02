フルハムvsチェルシー スタメン発表
[1.7 プレミアリーグ第21節](クレイヴン・コテージ)
※28:30開始
<出場メンバー>
[フルハム]
先発
GK 1 ベルント・レノ
DF 5 ヨアキム・アンデルセン
DF 15 ホルヘ・クエンカ
DF 31 イサ・ディオプ
MF 8 ハリー・ウィルソン
MF 10 トム・ケアニー
MF 16 サンダー・ベルゲ
MF 21 ティモシー・カスターニュ
MF 32 エミール・スミス・ロウ
MF 33 アントニー・ロビンソン
FW 7 ラウール・ヒメネス
控え
GK 23 バンジャマン・ルコント
DF 35 サム・エミサフ
MF 6 ハリソン・リード
MF 20 サシャ・ルキッチ
MF 30 ライアン・セセニョン
MF 38 セス・リジオン
FW 11 アダマ・トラオレ
FW 18 ジョナ・クシ・アサレ
FW 22 ケビン
監督
マルコ・シウバ
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 27 マロ・グスト
MF 7 ペドロ・ネト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 10 コール・パーマー
MF 17 アンドレイ・サントス
MF 25 モイセス・カイセド
FW 9 リアム・デラップ
控え
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 21 ヨレル・ハト
DF 24 リース・ジェームズ
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
FW 11 ジェイミー・バイノー・ギテンス
FW 20 ジョアン・ペドロ
FW 41 エステバン
FW 49 アレハンドロ・ガルナチョ
監督
Calum McFarlane
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります