クリスタル・パレスvsアストン・ビラ スタメン発表
[1.7 プレミアリーグ第21節](シェルハースト パーク)
※28:30開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 23 ジェイディー・カンボ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 10 ジェレミ・ピノ
MF 11 ブレナン・ジョンソン
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 20 アダム・ウォートン
MF 55 ジャスティン・デベニー
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 44 ワルテル・ベニテス
DF 24 ボルナ・ソサ
DF 26 クリス・リチャーズ
DF 60 G. King
DF 72 ディーン・ベナマー
MF 12 クリスタンタス・ウチェ
MF 42 カーデン・ロドニー
FW 73 B. Casey
FW 86 ジョエル・ドレイクス
監督
オリバー・グラスナー
[アストン・ビラ]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 2 マティ・キャッシュ
DF 3 ビクトル・リンデロフ
DF 4 エズリ・コンサ
DF 12 リュカ・ディーニュ
MF 7 ジョン・マッギン
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 19 ジェイドン・サンチョ
MF 27 モーガン・ロジャーズ
MF 44 ブバカル・カマラ
FW 11 オリー・ワトキンス
控え
GK 40 マルコ・ビゾット
DF 14 パウ・トーレス
DF 16 アンドレス・ガルシア
DF 22 イアン・マートセン
MF 10 エミリアーノ・ブエンディア
MF 20 ジャマルディーン・ジモー
MF 26 ラマレ・ボハルデ
MF 53 ジョージ・ヘミングス
FW 17 ドニエル・マレン
監督
ウナイ・エメリ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
