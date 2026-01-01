マンチェスター・Cvsブライトン スタメン発表
[1.7 プレミアリーグ第21節](エティハド スタジアム)
※28:30開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 6 ナタン・アケ
DF 27 マテウス・ヌネス
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
DF 68 マックス・アレイン
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 47 フィル・フォーデン
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 82 リコ・ルイス
DF 91 ステファン・ムフニ
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 16 ロドリ
MF 33 ニコ・オライリー
MF 63 ディバイン・ムカサ
FW 56 ライアン・マカイドゥー
FW 92 レイガン・ヘスキー
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 13 ジャック・ヒンシェルウッド
DF 24 フェルディ・カディオール
MF 22 三笘薫
MF 25 ディエゴ・ゴメス
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 29 マキシム・デ・クーパー
MF 30 パスカル・グロス
FW 10 ジョルジニオ・ルター
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 21 オリビエ・ボスカリ
DF 42 ディエゴ・コッポラ
DF 51 チャーリー・タスカー
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 20 ジェームズ・ミルナー
MF 53 ハリー・ハウエル
FW 14 トム・ワトソン
FW 18 ダニー・ウェルベック
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
※28:30開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 6 ナタン・アケ
DF 27 マテウス・ヌネス
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
DF 68 マックス・アレイン
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 47 フィル・フォーデン
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 82 リコ・ルイス
DF 91 ステファン・ムフニ
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 16 ロドリ
MF 33 ニコ・オライリー
MF 63 ディバイン・ムカサ
FW 56 ライアン・マカイドゥー
FW 92 レイガン・ヘスキー
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 13 ジャック・ヒンシェルウッド
DF 24 フェルディ・カディオール
MF 22 三笘薫
MF 25 ディエゴ・ゴメス
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 29 マキシム・デ・クーパー
MF 30 パスカル・グロス
FW 10 ジョルジニオ・ルター
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 21 オリビエ・ボスカリ
DF 42 ディエゴ・コッポラ
DF 51 チャーリー・タスカー
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 20 ジェームズ・ミルナー
MF 53 ハリー・ハウエル
FW 14 トム・ワトソン
FW 18 ダニー・ウェルベック
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります