NY株式7日（NY時間12:22）（日本時間02:22）
ダウ平均　　　49376.85（-85.23　-0.17%）
ナスダック　　　23712.68（+165.51　+0.70%）
CME日経平均先物　52195（大証終比：+185　+0.36%）

欧州株式7日終値
英FT100　 10048.21（-74.52　-0.74%）
独DAX　 25122.26（+230.06　+0.92%）
仏CAC40　 8233.92（-3.51　-0.04%）

米国債利回り
2年債　 　3.465（+0.002）
10年債　 　4.138（-0.035）
30年債　 　4.816（-0.049）
期待インフレ率　 　2.270（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.812（-0.030）
英　国　　4.416（-0.064）
カナダ　　3.381（-0.051）
豪　州　　4.758（-0.034）
日　本　　2.116（-0.013）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝56.04（-1.09　-1.91%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4468.60（-27.50　-0.61%）

ビットコイン（ドル）
91472.00（-1745.30　-1.87%）
（円建・参考値）
1432万9089円（-273401　-1.87%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ