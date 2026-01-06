ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は８５ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式7日（NY時間12:22）（日本時間02:22）
ダウ平均 49376.85（-85.23 -0.17%）
ナスダック 23712.68（+165.51 +0.70%）
CME日経平均先物 52195（大証終比：+185 +0.36%）
欧州株式7日終値
英FT100 10048.21（-74.52 -0.74%）
独DAX 25122.26（+230.06 +0.92%）
仏CAC40 8233.92（-3.51 -0.04%）
米国債利回り
2年債 3.465（+0.002）
10年債 4.138（-0.035）
30年債 4.816（-0.049）
期待インフレ率 2.270（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.812（-0.030）
英 国 4.416（-0.064）
カナダ 3.381（-0.051）
豪 州 4.758（-0.034）
日 本 2.116（-0.013）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝56.04（-1.09 -1.91%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4468.60（-27.50 -0.61%）
ビットコイン（ドル）
91472.00（-1745.30 -1.87%）
（円建・参考値）
1432万9089円（-273401 -1.87%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
