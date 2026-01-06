日経225先物：8日2時＝110円高、5万2120円
8日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比110円高の5万2120円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万1961.98円に対しては158.02円高。出来高は3646枚となっている。
TOPIX先物期近は3515.5ポイントと前日比2ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.16ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52120 +110 3646
日経225mini 52120 +110 89836
TOPIX先物 3515.5 +2 8412
JPX日経400先物 31665 +10 631
グロース指数先物 683 -2 373
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3515.5ポイントと前日比2ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.16ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52120 +110 3646
日経225mini 52120 +110 89836
TOPIX先物 3515.5 +2 8412
JPX日経400先物 31665 +10 631
グロース指数先物 683 -2 373
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース