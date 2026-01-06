　8日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比110円高の5万2120円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万1961.98円に対しては158.02円高。出来高は3646枚となっている。

　TOPIX先物期近は3515.5ポイントと前日比2ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.16ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52120　　　　　+110　　　　3646
日経225mini 　　　　　　 52120　　　　　+110　　　 89836
TOPIX先物 　　　　　　　3515.5　　　　　　+2　　　　8412
JPX日経400先物　　　　　 31665　　　　　 +10　　　　 631
グロース指数先物　　　　　 683　　　　　　-2　　　　 373
東証REIT指数先物　　売買不成立

