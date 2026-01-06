NY株式7日（NY時間11:08）（日本時間01:08）
ダウ平均　　　49281.13（-180.95　-0.37%）
ナスダック　　　23660.08（+112.91　+0.48%）
CME日経平均先物　52090（大証終比：+80　+0.15%）

欧州株式7日GMT16:08
英FT100　 10040.08（-82.65　-0.82%）
独DAX　 25114.77（+222.57　+0.89%）
仏CAC40　 8228.80（-8.63　-0.10%）

米国債利回り
2年債　 　3.472（+0.008）
10年債　 　4.140（-0.033）
30年債　 　4.814（-0.051）
期待インフレ率　 　2.273（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.807（-0.035）
英　国　　4.413（-0.067）
カナダ　　3.394（-0.038）
豪　州　　4.758（-0.034）
日　本　　2.116（-0.013）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝56.43（-0.70　-1.23%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4454.20（-41.90　-0.93%）

ビットコイン（ドル）
91485.69（-1731.61　-1.86%）
（円建・参考値）
1433万3063円（-271291　-1.86%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ