ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１８０ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式7日（NY時間11:08）（日本時間01:08）
ダウ平均 49281.13（-180.95 -0.37%）
ナスダック 23660.08（+112.91 +0.48%）
CME日経平均先物 52090（大証終比：+80 +0.15%）
欧州株式7日GMT16:08
英FT100 10040.08（-82.65 -0.82%）
独DAX 25114.77（+222.57 +0.89%）
仏CAC40 8228.80（-8.63 -0.10%）
米国債利回り
2年債 3.472（+0.008）
10年債 4.140（-0.033）
30年債 4.814（-0.051）
期待インフレ率 2.273（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.807（-0.035）
英 国 4.413（-0.067）
カナダ 3.394（-0.038）
豪 州 4.758（-0.034）
日 本 2.116（-0.013）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝56.43（-0.70 -1.23%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4454.20（-41.90 -0.93%）
ビットコイン（ドル）
91485.69（-1731.61 -1.86%）
（円建・参考値）
1433万3063円（-271291 -1.86%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
