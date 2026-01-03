巨人からポスティングシステムでブルージェイズ移籍が決まった岡本和真内野手（29）が6日（日本時間7日）、本拠地トロントのロジャーズ・センターで入団会見を行った。背番号「7」のユニホーム姿や英語でのスピーチに加え、愛娘が球団ロゴを気に入ったことを決断の理由に挙げるなど岡本節がさく裂。昨年、ドジャースに敗れたワールドシリーズ（WS）制覇と、3月のWBC出場への意欲を口にした。

幸せの青い鳥が岡本をブルージェイズに導いた。第一声は「Hello everyone， my name is Kazuma Okamoto」と英語でスピーチ。緊張した面持ちだったが、質疑応答が始まるとウイットに富んだ受け答えで地元メディアをとりこにした。

ブルージェイズ入り決断の理由を問われた時だ。「凄く街がいいところで、何より強く、世界一になれる、そういうチームだと思います」と言った後、思わぬエピソードを繰り出した。

「僕の娘に30球団のロゴを見せた時、最初に“これが可愛い”と言って選んだのがブルージェイズでした」

ブ軍のロゴは、カナダを代表する鳥「ブルージェイ（アオカケス）」と赤いメープルの葉が特徴的。これまで愛娘の誕生などを公表せず、家族の話題は公の場で出してこなかった岡本の大サービスに、会場の空気は一気に和んだ。ロイター通信が「野球の歴史上、最も愛すべきFAの決断と言えるかもしれない。彼女の芸術的センスが大きな役割を果たした」とすれば、大リーグ公式サイトも「彼の娘に感謝するべきだ」と紹介した。

4年総額6000万ドル（決定時約94億2000万円）の契約で、背番号は「7」。ユニホームに袖を通し「世界一似合っているんじゃないかな」と言った。ジョン・シュナイダー監督の話題には「見た目とは違って、凄く優しい方だなと感じました。（テレビでは）顔が怖そう。でも優しい。凄く」と笑いを誘った。

巨人で通算248本塁打の打撃に加え、内外野をこなす守備面でのチームへの貢献の思いも改めて強くした。「ずっとこのMLBでプレーしたいと思っていた。（巨人では）日本一になれなかったんですけど、次は世界一になりたくて来ました」。昨年ブ軍があと1勝で逃したWS制覇への意気込みも忘れなかった。

同席した代理人のスコット・ボラス氏には「ビッグ・オーク」と呼ばれるが「カズって呼んでいただければ」と岡本。「カナダ、トロントに世界一を持って帰ってくるため、毎日、自分のできることを精いっぱい、全てを出し切ってプレーしたい」。適応能力が高い「ブルージェイ」のように、メジャー1年目からチームの大きなピースになる。（杉浦 大介通信員）

▽ブルージェイ カラス科の鳥で和名「アオカケス」。北米に棲息し体長25〜30センチ、体重70〜100グラム、鳴き声の「ジェイ、ジェイ」が名前の由来。頭部にある短い冠羽や、翼の部分にある非常に美しい帯状の模様が特徴となっている。ブ軍のロゴとしては1970年代から使用されている。また、現在、MLBのチームロゴは30球団のうち27球団はアルファベットもしくはチーム名を明記。イラストが3球団でブ軍とオリオールズが鳥、ブルワーズがグラブとボールとなっている。

【岡本に聞く】

――交渉期間はどんな気持ちだった。

「初めての経験でしたし、待っている間は、いろいろな気持ちがあったけど、（代理人が動いてくれたので）僕は自分のやるべきことに集中して待っていました」

――ブ軍のOBや選手と話したか。

「基本的には鈴木誠也さん（カブス）だったり、吉田正尚さん（レッドソックス）だったり、菅野（智之）さん（オリオールズからFA）たちとたくさん話をさせてもらいました」

――鈴木、吉田はNPBとの違いをどう話していたか。

「やっぱりパワー、スピード、そういう部分は違うと聞きましたし、それは僕も映像、試合を見て、そういうふうに思います」

――背番号7は。

「ずっとプロに入ってつけたかった背番号でしたし、憧れの背番号だった。あと僕にとってのラッキーナンバーでもあるので、選ばせてもらいました」

――巨人で長嶋茂雄さんらから受け継いだ三塁へのこだわりは。

「ジャイアンツの時は凄くそれを感じて守っていました。ただ、どこというのではなく、その日、与えられた役割の中でそれに全てを出し切りたいなと思っています」