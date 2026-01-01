ブルージェイズへの日本選手の入団は、24年の菊池雄星（現エンゼルス）以来。32年ぶりにア・リーグを制した昨季から管理栄養士を務める讃井（さぬい）友香さんが、チーム事情と岡本のサポートへの思いなどを明かした。（取材・杉浦 大介通信員）

岡本さん、ブルージェイズ入団おめでとうございます。私が昨季から管理栄養士を務めるブルージェイズはとても雰囲気が良く、さまざまな面でサポート体制を強化していて、ベストなパフォーマンスを発揮しやすいチームです。ワールドシリーズに進出した昨年はジョージ（・スプリンガー）、マックス（・シャーザー）のように世界一を経験し、勝ちたいという強い気持ちを持っている選手がいたため、若い選手にも良い影響を与えていたと思います。

思い出深いのはシーズン中、トレイ（・イエサベージ）がメジャー昇格した時のことです。まだあまり知り合いのいない中、ケビン（・ガウスマン）をはじめとするベテラン先発陣が彼を囲むようにして、歓迎の空気を作っていたのが、とっても印象的でした。

家族をとても大切にするチームで、ファミリーイベントや家族への対応が素晴らしいのも特長の一つです。例えば子供たちも遊べるバーベキューのイベントを試合後にフィールドで行ったり、子供たちと奥さんのためのファミリールームがとっても充実していたり。そういう試みや素敵な施設があるからこそ、選手の家族も仲良くなりやすくて、チームにもポジティブに影響しているのだと思っています。

大変なことがあるとすれば、カナダのチームなので毎回遠征する時はパスポートが必要なことくらいですかね。一度、税関でトラブルが起きて、飛行機の中で2時間くらい待機したこともありました。国境での大変さはありますが、私たちはトロントを本拠地とする唯一のカナダのMLBチームなので、それもカナダを代表するチームとして背負っている役割の一つだと思っています。

トロントはアメリカの大都会と比べると治安が良く、日本食を含むアジアの食事には困らないので、とっても住みやすい街だと思います。これからさまざまな方と出会い、言語の壁などで大変なこともあるかと思いますが、クラブハウス内での食事や栄養面については、日本人の栄養士だからこそできる視点で、少しでも岡本さんに寄り添い、最善のサポートができればと思っています。

現在、私は日本にいるのでトロントの街の盛り上がりは分かりませんが、多くの補強をしたことでファンは喜んでいると思います。ワールドシリーズに出場したことでファンがかなり増え、また来年も凄く盛り上がるでしょう。観光するところも結構たくさんあるので、日本のファンの皆さんもぜひトロントに遊びにきて、ブルージェイズの試合を見にきてください！（ブルージェイズ管理栄養士・讃井友香）