巨人からポスティングシステムを利用し、ブルージェイズと４年総額６０００万ドル（約９４億円）で合意した岡本和真内野手（２９）が６日（日本時間７日）、カナダ・トロントにある本拠地ロジャーズセンターで入団会見を行い、“岡本節”で強烈な印象を残した。

岡本の加入がブルージェイズにさらなる柔軟性をもたらした。主砲ゲレロが一塁、３６歳ベテランのスプリンガーが主にＤＨと右翼を本職としており、岡本は三塁に軸足を置く見込みだ。だが一塁に加え、外野もそつなくこなすだけにユーティリティーとしての期待値も高い。本人は「巨人の時はすごく感じて守っていた」と、三塁へのこだわりを口にした上で「３つのポジションをどこでも守れる準備はしている」と一塁、三塁に加え左翼起用にも前向きな姿勢を見せた。

昨季、あと１勝までいきながらたどり着けなかった世界一を目指すブルージェイズにとって、岡本の存在は心強い。昨季固定できなかった三塁の穴を埋めるばかりか、通算１８３発の主砲ゲレロを休養、もしくはＤＨ起用時に一塁で起用できる。さらに左翼も守れるとなればチーム全体の起用のバリエーションは増す。アトキンスＧＭも複数ポジション起用の方針を示唆し、「（岡本が）チームを最優先に考える姿勢は魅力的だ。間違いなく戦力が強化された」と歓迎した。

打線に与えるメリットも大きい。ブ軍は昨季メジャートップの打率２割６分５厘、三振数はメジャー２番目に少ない強力打線。この日、会見に訪れたＭＬＢ公式サイトのキーガン・マシソン記者も「（岡本の）スタッツをみると、まさにチームが昨季目指した打撃スタイルだね。空振りが少なく、一貫して相手が嫌がることをする打線。その上でパワーもある岡本は完璧にフィットする」と注目。ビシェットとの再契約、今オフ最大の目玉であるタッカー獲得の可能性も残されているが、現状では「ゲレロの前の２番も任せられるし、４、５番の中軸もこなせる。重要な得点力を担うだろうね」とにらんだ。

昨季、同率首位だった同地区の名門ヤンキース、そして宿敵ドジャース撃破へ。３３年ぶりの頂点に向けた最強の布陣に頼もしいピースがはまった。